Nach schwerem Unfall in Ebenthal: Fellnase wird vermisst

Am 9. März kam es in Ebenthal zu einem schweren Verkehrsunfall.

Am 9. März kam es in Ebenthal zu einem schweren Verkehrsunfall.

Veröffentlicht am 10. März 2025, 08:17 / ©Feuerwehr Radsberg

Am Sonntag, dem 9. März kam es auf der Radsberger Straße in Ebenthal zu einem schweren Unfall, als ein 27-jähriger Deutscher die Kontrolle über sein Auto verlor. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf einem Acker zum Stillstand. Ein Ersthelfer zog den Verletzten aus dem Wrack und versorgte ihn, bis Rettungskräfte eintrafen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Wir haben berichtet: Auto überschlägt sich in Ebenthal: Lenker schwer verletzt.

©Feuerwehr Radsberg

Unfall in Ebenthal: Hund wird vermisst

Im Unfallauto befand sich auch ein kleiner schwarzer Hund, der nach dem Vorfall aus Schock davongelaufen ist. Sollte der Hund gesichtet werden, wird darum gebeten, umgehend die Polizei oder das Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) zu kontaktieren. Die Feuerwehr Radsberg hat bereits einen Aufruf gestartet, um bei der Suche nach dem Vierbeiner zu unterstützen.