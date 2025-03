Zwei Schicksalsschläge: Land will Pflegefälle ins Heim abschieben

Beide wandten sich unabhängig voneinander an die Volksanwaltschaft, sie hätten in Pflegeheime abgeschoben werden sollen, heißt es nun in einer Aussendung. „Dank mehrerer Höchstgerichtsurteile ist klar: Wenn sie nicht ins Heim wollen, sondern lieber zuhause bei ihren Familien leben wollen, dann sind Land und Sozialversicherung gemeinsam verpflichtet, die teure Intensivkrankenpflege zuhause zu finanzieren“, sagt Volksanwalt Bernhard Achitz, der die Fälle auch für die ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ vorgeschlagen hat.

Versicherung bereit, zu zahlen, Land nicht

Bei den beiden Betroffenen handelt es sich um den 70-jährigen Wolfgang A. und den 64-jährigen Günter S. Ersterer ist nach einem schweren Radunfall vom Hals abwärts gelähmt und kann nicht selbstständig atmen. Eigentlich will er zu seiner Frau nach Hause, Anträge auf Kostenübernahme wurden aber abgelehnt. Er soll vom Land aus stattdessen im Seniorenheim Hallwang untergebracht werden, wo Betten für beatmungspflichtige Menschen bereitstehen, heißt es in einer Aussendung. Eine Anfrage der Volksanwaltschaft habe das Land zudem bisher ignoriert. Währenddessen zeigt sich die Versicherung mittlerweile bereit, die Behandlung mitzufinanzieren, es braucht jedoch eine Vereinbarung mit dem Land Salzburg.

„Familien der Betroffenen bleiben ohnehin auf hohen Kosten sitzen“

Achitz verweist auf mehrere Urteile des Obersten Gerichtshofs (OGH): „Man hat ein Recht darauf, zuhause gepflegt zu werden. Land und Krankenkasse sollen das rasch ermöglichen und sich bitte nachher ausmachen, wer wieviel von den Kosten übernimmt. Die Familien der Betroffenen bleiben ohnehin trotzdem auf hohen Kosten sitzen.“ Eine österreichweit einheitliche Lösung gibt es für solche Fälle nicht. „Ich kann die Standard-Ausrede nicht mehr hören, dass da der Bund etwas machen sollte. Zuständig sind ganz eindeutig die Länder und die Krankenkassen“, sagt der Volksanwalt.

Günter S. braucht eine Beatmungsmaske

Günter S. weist seit einem schweren Unfall 2010 eine inkomplette Querschnittslähmung auf. 2011 wurde daraufhin bei ihm ein Zwerchfellschrittmacher implantiert, in der Nacht und im Liegen braucht er eine Beatmungsmaske. Nachdem er 13 Jahre lang die Finanzierung der 24-Stunden-Intensivpflege zu Teilen selbst finanziert und zu Teilen vom Land finanziert bekommen hat, war plötzlich Schluss – und das obwohl in einer Spezialklinik bestätigt wurde, dass S. auch weiterhin auf die Intensivpflege angewiesen ist.

„Ich warte seit drei Monaten ohnmächtig“

„Das ist schwer zu verurteilen und muss dringend behoben werden“, so Volksanwalt Achitz in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ vom 8. März. Auch Günter S. will nicht ins Heim, sondern nach Hause zu seiner Familie in Wagrain. „Ich warte seit drei Monaten ohnmächtig. Bitte helfen Sie mir!“, appellierte er. Seine Frau wiederum kann nicht verstehen, dass vom Land niemand ins ORF-Studio gekommen ist: „Ich bin enttäuscht, dass niemand kommt und einen Dialog mit mir führt.“ Übrigens: Nach Einschreiten der Volksanwaltschaft und nach der Aufzeichnung der ORF-Sendung, meinte das Land, die Intensivpflege wieder zu ermöglichen. „Warum nicht gleich?“, fragt Volksanwalt Achitz, und meint abschließend: „Ich erwarte, dass das Land jetzt auch im Fall von Wolfgang A. endlich tätig wird.“