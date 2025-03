Steiermark: Warum Frauen seltener tödliche Verkehrsunfälle verursachen

In der Steiermark verursachten Männer zuletzt dreimal so viele tödliche Unfälle wie Frauen

Die Mobilitätsorganisation VCÖ weist darauf hin, dass sowohl das Mobilitätsverhalten als auch das Fahrverhalten dazu beitragen, dass Frauen statistisch sicherer mobil sind als Männer. Auffallend: 40 Prozent der weiblichen Verkehrstoten waren Seniorinnen. Durch eine seniorengerechte Verkehrsplanung und mehr Verkehrsberuhigung im Ort kann ihre Verkehrssicherheit deutlich erhöht werden, betont der VCÖ.

Geschlechterunterschiede bei tödlichen Verkehrsunfällen

m Zeitraum 2021 bis Ende November 2024 kamen in der Steiermark 67 Frauen und 198 Männer bei Verkehrsunfällen ums Leben. Der größte Unterschied ist in der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen festzustellen, wie die VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt: Es kamen bei Verkehrsunfällen acht Mal so viele 15- bis 24-jährige Männer wie Frauen ums Leben. In der Altersgruppe der 25- bis 64-Jährigen verunglückten dreimal so viele Männer wie Frauen im Straßenverkehr tödlich, in der Generation 65 plus doppelt so viele Männer wie Frauen. Weiteres Ergebnis der VCÖ-Analyse: Im Zeitraum 2021 bis 2023 verursachten in der Steiermark laut Unfallerhebung der Polizei Männer dreimal so viele tödliche Verkehrsunfälle wie Frauen. „Sowohl Alkohol am Steuer als auch Schnellfahren sind Delikte, die von Männern häufiger begangen werden als von Frauen, was sich in der Unfallstatistik niederschlägt“, erklärt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Österreichweit waren rund 85 Prozent der in Unfällen beteiligten Alko-Lenker Männer.

Frauen fahren im Schnitt sicherer

„Wäre die Gesamtgruppe der Männer so sicher mobil wie die Gesamtgruppe der Frauen, dann wäre die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle in der Steiermark etwa nur halb so hoch. Sowohl das Mobilitätsverhalten als auch das Fahrverhalten von Frauen ist im Durchschnitt sicherer als jenes von Männern“, fasst VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zusammen. Wer mit voller Aufmerksamkeit im Straßenverkehr unterwegs ist, Tempolimits einhält sowohl das Motto „gleiten statt rasen“ beherzigt, als auch „don’t drink & drive“ und „don’t phone and drive“ erhöht sowohl die eigene Sicherheit als auch die Sicherheit aller anderen, erinnert der VCÖ.

Anteil an tödlich verunglückten Seniorinnen hoch

Bei den Verkehrsunfällen von Frauen fällt auf, dass der Anteil tödlich verunglückter Seniorinnen sehr hoch ist: 40 Prozent der Frauen, die in den vergangenen vier Jahren bei Verkehrsunfällen in Oberösterreich ums Leben kamen, waren älter als 64 Jahre. Auch ist der Anteil der tödlichen Unfälle im Ortsgebiet mit 39 Prozent doppelt so hoch wie bei Männern mit 19 Prozent, wie die VCÖ-Analyse zeigt. Und während rund neun Prozent der männlichen Verkehrstoten Fußgänger waren, ist der Anteil der Fußgängerinnen an den weiblichen Verkehrstoten mit 15 Prozent höher. „Für die Verkehrssicherheit von Frauen ist verstärkte Verkehrsberuhigung im Ortsgebiet sowie eine fußgängerfreundliche und seniorengerechte Verkehrsplanung besonders wichtig“, stellt Jaschinsky fest.

Frauen sind öfter zu Fuß unterwegs

Unterschiede gibt es beim Mobilitätsverhalten, wie Mobilitätserhebungen zeigen. Frauen und Männer legen zwar etwa gleich viele Wege zurück, aber Frauen sind in Summe häufiger zu Fuß unterwegs als Männer, lenken seltener ein Auto und fahren deutlich seltener mit dem Motorrad. Der Öffentliche Verkehr wird von Frauen und Männern etwa gleich viel genutzt. Frauen schultern deutlich mehr der „Mobility of Care“, das ist die Mobilität im Zusammenhang mit Betreuung und dem Begleiten etwa von Kindern oder zu pflegenden Angehörigen. „In der Verkehrsplanung müssen die speziellen Anforderungen, die ‚Mobility of Care‘ mit sich bringt, stärker berücksichtigt werden“, betont Jaschinsky.

VCÖ: Männer verursachten in der Steiermark dreimal so viele tödliche Verkehrsunfälle wie Frauen Jahr 2023: 61 tödliche Verkehrsunfälle von Männern verursacht, 14 von Frauen Jahr

61 tödliche Verkehrsunfälle von Männern verursacht, 14 von Frauen Jahr Jahr 2022: 53 tödliche Verkehrsunfälle von Männern verursacht, 15 von Frauen Jahr

53 tödliche Verkehrsunfälle von Männern verursacht, 15 von Frauen Jahr Jahr 2021: 34 tödliche Verkehrsunfälle von Männern verursacht, 14 von Frauen

34 tödliche Verkehrsunfälle von Männern verursacht, 14 von Frauen Zeitraum 2021 bis 2023: 148 tödliche Verkehrsunfälle von Männern verursacht, 43 von Frauen Quelle: Statistik Austria, VCÖ 2025

VCÖ: Im Straßenverkehr verunglücken 8 Mal so viele 15 bis 24-jährige Männer wie Frauen Unter 14-Jahre: 2 Buben, 3 Mädchen

2 Buben, 3 Mädchen 15 bis 24 Jahre: 39 Männer, 5 Frauen

39 Männer, 5 Frauen 25 bis 44 Jahre: 44 Männer, 14 Frauen

44 Männer, 14 Frauen 45 bis 64 Jahre: 57 Männer, 18 Frauen

57 Männer, 18 Frauen 65 bis 74 Jahre: 26 Männer, 11 Frauen

26 Männer, 11 Frauen Älter als 75 Jahre: 30 Männer, 16 Frauen

30 Männer, 16 Frauen Gesamt: 198 Männer, 67 Frauen Quelle: Statistik Austria, BMI, VCÖ 2025

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2025 um 08:54 Uhr aktualisiert