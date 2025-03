Koffer-Mord in Wien: VerdÃ¤chtiger (28) in Haft, aber nicht gestÃ¤ndig

Für Rätsel sorgte ein Leichenfund am Freitag, dem 28. Feber 2025, in Wien-Favoriten. Ein Passant schlug Alarm, nachdem er einen Koffer neben einen Müllcontainer entdeckt hatte. Einen Koffer, der ein grausames Verbrechen offenbarte. Mehr dazu in: Mord-Alarm: Leiche in Koffer gefunden – Polizei im Großeinsatz. Der Fall sorgte österreichweit für Aufsehen.

Christian S. wurde Opfer eines grausamen Mordes

Die Tage vergingen und durch die Ermittlungen wurden einzelne Puzzlestücke zusammengefügt: So wurden langsam die Todesursache, Identität des Opfers und der Mordverdächtige bekannt. Christian S., ein 59-jähriger Wiener Geschäftsmann, wurde stranguliert, in Plastik eingehüllt und in den Koffer gestopft. Ihm wurden dadurch post mortem, mehrere Knochen gebrochen. Ein Fuß schaute noch aus dem Koffer, wurde allerdings mit einer Jacke verdeckt.

Verdächtiger verstrickte sich in Widersprüchen

Die Ermittlungen im engeren Umfeld des Opfers führten zu einem Mordverdächtigen, einem guten Bekannten. Am Donnerstag, dem 6. März, klickten für einen 28-jährigen Österreicher mit ägyptischen Wurzeln die Handschellen. Bis jetzt zeigte er sich zu dem grauenhaften Gewaltverbrechen nicht geständig. Bei seiner Einvernahme dürfte er sich in Widersprüche verstrickt haben, will aber nichts mit der Tat zu tun haben.

Schulden als Mord-Motiv?

Medienberichten zufolge sollen Schulden das Mord-Motiv sein. Christian S. hatte seinen Bekannten wohl eine größere Summe Geld geliehen. Dem 28-Jährigen war es allerdings nicht möglich, die Schulden zurückzuzahlen. Bei einem Treffen in der Airbnb-Wohnung des Verdächtigen in Wien-Favoriten, wenige Meter vom Ablageort, dürfte es wohl zur kaltblütigen Tat gekommen sein. Am Sonntag, dem 9. März, kündigte die Staatsanwaltschaft Wien an, einen Antrag auf Untersuchungshaft gegen den jungen Mann zu stellen. Er ist bereits in eine Justizanstalt gebracht worden.