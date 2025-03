Waldbrand in Niederösterreich hält Einsatzkräfte seit Tagen auf Trab

Der Brand war am Samstagvormittag ausgebrochen. Auslöser dürfte nach Feuerwehrangaben ein brennendes Fahrzeug gewesen sein. Durch den starken Wind griffen die Flammen auf ein nahe gelegenes Waldstück über und breiteten sich rasch aus. Am Sonntagnachmittag konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und die betroffene Fläche auf rund acht Hektar eingegrenzt werden. Bis zu 340 Helfer und fünf Löschhubschrauber waren am Samstag im Einsatz, am Sonntag waren es noch 320 und drei Helikopter.