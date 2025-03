Streiks in Deutschland wirken sich auf Grazer Flugverkehr aus

Am Montag kommt es aufgrund eines Streiks zu Flugausfällen am Grazer Flughafen

Am Montag kommt es aufgrund eines Streiks zu Flugausfällen am Grazer Flughafen

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) fordert „bessere Arbeitsbedingungen, mehr Freizeit und eine angemessene Bezahlung für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen“. Auch nach der zweiten Verhandlungsrunde konnte man sich auf kein Ergebnis einigen. Aus diesem Grund kündigte ver.di Streiks an den Flughäfen München, Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden, Frankfurt/Main, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Weeze, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg und Leipzig-Halle für den 10. März 2025 an. „Um für faire Löhne und bessere Bedingungen zu kämpfen“, heißt es von ver.di. Am Hamburger Flughafen kam es bereits am Sonntag überraschenderweise zu Streiks, 5 Minuten berichtete: Streik in Hamburg sorgt für Flugausfälle: Auch Grazer Airport betroffen.

Flugausfälle am Airport Graz

Insgesamt 24 Stunden soll der Warnstreik dauern. Auch die Flüge von und nach Graz sind davon betroffen. „Aufgrund geplanter Streiks an 13 deutschen Flughäfen kommt es am Montag, 10. März zu erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr ab/an Graz. Informieren Sie sich bitte frühzeitig über den Status Ihres Flugs bei Ihrer Airline bzw. Reiseveranstalter“, so der Hinweis auf der Website des Grazer Airports.