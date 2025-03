Auf Kassenleistung: Einzigartiges Schmerzzentrum in Wien eröffnet

In Wien eröffnet heute ein Schmerzzentrum. Dieses kannst du auf Kassenleistung besuchen.

Heute eröffnet in Wien-Meidling ein österreichweit einzigartiges Schmerzzentrum. Es befindet sich im Traumazentrum Meidling. Dort wird als Kassenleistung eine spezialisierte Schmerzversorgung, außerhalb der Krankenhäuser, angeboten.

Schmerzzentrum in Wien-Meidling

Die Österreichische Gesundsheitskasse (ÖGK) setzt in Wien als erstes Bundesland einen Meilenstein in der Schmerzmedizin: Erstmals wird spezialisierte Schmerzversorgung außerhalb der Spitäler als Kassenleistung angeboten. Dazu wird im AUVA-Traumazentrum Wien – Standort Meidling das erste Schmerzzentrum im AUVA-Traumazentrum Wien-Meidling in Kooperation mit ÖGK, AUVA, SVS und BVAEB eröffnet.

Schmerzversorgung als Kassenleistung in Wien

Zum ersten Mal wird eine spezialisierte Schmerzversorgung als Kassenleistung in Wien auch außerhalb von Krankenhäusern angeboten. Zuvor waren viele Patienten auf eine stationäre Behandlung angewiesen oder mussten private Schmerztherapien in Anspruch nehmen und selbst finanzieren. Jetzt steht eine spezialisierte und besser zugängliche Versorgung zur Verfügung. Das Schmerzzentrum vergibt Termine ausschließlich nach klar definierten Zuweisungskriterien.