Wahre Helden: Feuerwehren retteten 10.467 Menschen und 6.965 Tiere

Die Feuerwehren Österreichs waren 2024 besonders gefordert: Rund 36.000 – vor allem technische – Einsätze mehr wurden im vergangenen Jahr dokumentiert. Besonders ausschlaggebend waren dabei die katastrophalen Überschwemmungen im Osten Österreichs letzten September. Der seit Jahren stetig wachsende Mitgliederstand hat zudem sichergestellt, dass während dieser Hochwasser-Ereignisse in Niederösterreich Einheiten der Katastrophenhilfsdienste der Feuerwehr mit Tausenden Kräften aus allen Bundesländern zu Hilfe kommen konnten, ohne dabei die Einsatzbereitschaft im jeweils eigenen Bundesland zu schmälern.

Zehntausende Hochwassersätze in Österreich

In Summe verzeichneten die österreichischen Feuerwehren im vergangenen Jahr 339.516 Einsätze, 246.999 waren technische Einsätze (Verkehrsunfälle, Sturmereignisse, Überflutungen, Schadstoffaustritte etc.), 65.233 waren Brandeinsätze. Das waren in Summe rund 36.000 Einsätze mehr als 2023. Wirft man einen genaueren Blick auf die technischen Einsätze, so stechen vor allem die Unwettereinsätze hervor: Verbuchten die österreichischen Feuerwehren im Jahr 2023 noch in Summe 57.527 Unwettereinsätze (Auspumparbeiten, Windbruch und Sturmschäden, Schneelast etc.), waren es 2024 deutlich mehr, konkret in Summe 70.310. NÖ Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner: „Die Ereignisse des vergangenen Jahres haben eindrucksvoll gezeigt, dass auf die Feuerwehren in jeder Lage Verlass ist. Unser kleinstrukturiertes, aber auch überregionales, stark organisiertes Netzwerk der Feuerwehren hat einmal mehr bewiesen, wie schnell, entschlossen und professionell wir agieren – auch unter extremen Bedingungen. Die schweren Hochwasser im September 2024 waren eine gewaltige Herausforderung, doch wir hatten nicht nur die notwendige Ausrüstung und bestens ausgebildete Kräfte, sondern auch ausreichend Reserven sowie die Erfahrung, um solche Einsätze professionell abzuarbeiten. Niederösterreich konnte sich darauf verlassen, dass wir helfen – flächendeckend, ohne Kompromisse und mit unermüdlicher Einsatzbereitschaft. Die Investitionen in die Katastrophenhilfe haben sich bewährt und wir sind für die Zukunft bestens gerüstet. “ Besonders eindrucksvoll sind die Zahlen der geretteten Menschen und Tiere: Im Jahr 2024 wurden von den österreichischen Feuerwehren 10.467 Menschen und 6.965 Tiere gerettet (ohne Angaben aus Wien und Vorarlberg).

„Die österreichischen Feuerwehren haben bei den unzähligen Unwettereinsätzen im Jahr 2024 gezeigt, wie schnell und tatkräftig sie zusammenhelfen. Nicht nur im jeweils eigenen Bundesland, sondern auch über Landesgrenzen hinweg. Denn erstmals waren alle Bundesländer gemeinsam bei einer Hochwasser-Katastrophe in Niederösterreich im Einsatz – hauptsächlich mit freiwilligen Helferinnen und Helfern. Innerhalb weniger Stunden wurden diese Einheiten der Landesfeuerwehrverbände mobil gemacht und in das Katastrophengebiet verlegt. Unser flächendeckendes System, die Organisation sowie entsprechende Ausrüstungs-, Ausbildungs- und Übungskonzepte haben sich bewährt und sprechen für sich. Parallel dazu wurden 100% der ‚klassischen‘ Einsätze österreichweit ohne Qualitätsverluste bewerkstelligt, keine Gemeinde wurde dadurch vernachlässigt“ Feuerwehrpräsident Robert Mayer

Frauenanteil bei der Feuerwehr in Österreich steigt

Das Jahr 2024 brachte den österreichischen Feuerwehren erneut ein Mitgliederplus. Laut der nun vorliegenden Statistik gibt es aktuell 355.379 Feuerwehrmitglieder in Österreich (+1.581 zu 2023). Die Anzahl der aktiven Mitglieder ist leicht auf 258.074 gestiegen (+352 zu 2023), die Feuerwehrjugend hat deutlicheren Zuwachs erhalten: Mit einem Plus von 1.418 auf in Summe 37.720 Mädchen und Burschen wird deutlich, dass das Interesse an der Feuerwehr bei Jugendlichen zwischen 10 und 16 Jahren ungebrochen ist und weiter steigt. Der Reservestand verzeichnet im Jahr 2024 ein Minus von 189 Mitgliedern und sinkt auf 59.585. Nach wie vor versehen rund 99 Prozent der Feuerwehrmitglieder in Österreich ihren Dienst ehrenamtlich und freiwillig, also ohne Bezahlung. Auch der Frauenanteil in den österreichischen Feuerwehren ist wieder gestiegen: Mit einem Zuwachs von 2.374 Mädchen und Frauen auf in Summe 36.003 machen diese im Feuerwehrdienst mittlerweile 10,1 Prozent der Gesamtmannschaft aus. Auch wenn diese Zahl ausbaufähig ist, so setzt sich der positive Trend der letzten Jahre fort. Seit 2008 hat sich die Anzahl der weiblichen Feuerwehrmitglieder (Mädchen und Frauen) um 189 Prozent erhöht.

