Massiver Pyrotechnikeinsatz, Anzeigen und Co: Polizei zieht Derby-Bilanz

Am gestrigen Sonntag, den 9. März 2025 fanden zwei Bundesliga-Spiele in der Steiermark statt. Während es beim Match in Hartberg zu heftigen Ausschreitungen und Chaos vor dem Anpfiff kam, verlief der Einsatz rund um das Grazer Derby etwas ruhiger. Hier kam es bereits in der Nacht vor dem Derby zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und rund 20 bis 30 Fans des GAK. Diese hatten zuvor Lokale in der Innenstadt besucht und sich gegen Mitternacht im Bereich Kaiser-Josef-Platz vermummt. Als sie die Polizei mit Flaschen und Pyrotechnik bewarfen, kam es zu zahlreichen Personenkontrollen, mehreren Anzeigen und Organmandaten. Näheres dazu hier: Vor Grazer Derby: Vermummte zünden an Grazer Marktplatz Pyrotechnik.

Massive Pyrotechnik, Körperverletzung, Anzeigen

Am Spieltag selbst führte unter anderem der massive Pyrotechnikeinsatz von rund 300 Sturm-Fans am Schlossberg zu einem Brandalarm der Feuerwehr beim Uhrturm sowie Interventionen seitens der Polizei. Auch vereinzelte Körperverletzungen unter den Fans waren festzustellen. Es kam zu einer Wegweisung aus dem Sicherheitsbereich und mehreren Anzeigen. „Insgesamt verlief das Grazer Stadtderby jedoch weitgehend ruhig und ohne besondere Zwischenfälle“, bilanziert die Polizei.

Nach dem Sieg zogen Sturm-Fans feiernd durch die Stadt

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2025 um 11:00 Uhr aktualisiert