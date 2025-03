Steuer-Hammer! Was die Österreicher ab 1. April erwartet

Die neue Bundesregierung passt das Budget an – und die Österreicher bekommen das in ihrem Geldbörserl zu spüren. Mit Stichtag 1. April 2025 kommen einige steuerrechtliche Änderungen. Das Finanzministerium (BMF) präsentierte diese am heutigen Montag, dem 10. März 2025. Insgesamt bewirken die Maßnahmen eine Konsolidierung von 1,24 Milliarden Euro im Jahr 2025 und 1,65 Milliarden Euro im Jahr 2026.

Überblick: Das ändert sich ab 1. April 2025: Spitzensteuersatz bleibt bis 2029

Steuern auf E-Autos, Tabak & Wetten steigen

Bildungskarenz wird gestrichen

USt-Befreiung für PV-Anlagen endet früher

©BMF So viel will Österreich mit den einzelnen Maßnahmen einsparen.

Verlängerung des Spitzensteuersatzes

Was bedeuten die Maßnahmen jetzt im Konkreten? Betrachten wir zuerst die Verlängerung des Spitzensteuersatzes. Wer in Österreich mehr als 1 Million Euro im Jahr verdient, muss auf den Teil des Einkommens, der über dieser Grenze liegt, 55 Prozent Steuer zahlen. Diese Regel wurde mit dem Steuerreformgesetz 2015/16 eingeführt und war zunächst befristet. 2020 hat die Regierung beschlossen, die Steuerregel bis Ende 2025 zu verlängern. Jetzt soll sie weitere vier Jahre bis Ende 2029 gelten. Durch diese Verlängerung rechnet der Staat mit 50 Millionen Euro zusätzlichen Steuereinnahmen pro Jahr.

Rauchen wird teurer

Zusätzlich müssen Raucher künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Regierung wollte eigentlich die Tabaksteuer auf Zigaretten leicht senken (von 32 Prozent auf 31,5 Prozent), doch das wird nicht umgesetzt. Zusätzlich wird die Steuer auf Tabak zum Erhitzen (z. B. für E-Zigaretten oder Heat-not-Burn-Produkte) erhöht, um sie an die Steuer auf normale Zigaretten anzugleichen. Dadurch erwartet der Staat bis zu 50 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen im Jahr 2025. Mehr dazu in: Rauchen in Österreich wird teurer: Tabaksteuer steigt 2026 deutlich.

Wettgebühr steigt

Nun zur Anhebung der Wettgebühr. Wer in Österreich eine Wette abschließt, zahlt derzeit eine Gebühr von 2 Prozent auf den Einsatz. Im Vergleich dazu liegt die Steuer für Glücksspiele bei 16 Prozent, also deutlich höher. Da Wetten und Glücksspiele als ähnlich angesehen werden, soll die Wettgebühr ab 1. April 2025 auf 5 Prozent steigen und damit eine Annäherung der Abgabenbelastung erfolgen. Rund 50 Millionen Euro sackt Österreich damit 2025 zusätzlich ein.

Steuer auf E-Autos kommt

E-Autos-Besitzer wird ab 1. April 2025 die „motorbezogene Versicherungssteuer“ aufgebrummt, bisher musste diese nicht bezahlt werden. Die Steuer für E-Autos wird an jene für Benzin- und Dieselautos angeglichen, bleibt aber etwas niedriger, um Klimaziele zu unterstützen. Die Berechnung erfolgt nach Motorleistung und Eigengewicht (mangels eines CO₂-Ausstoßes). Kleinere, leistungsschwächere E-Autos sollen durch den Stufentarif weniger zahlen. Diese Maßnahme soll rund 65 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen einbringen.

Umsatzsteuer-Befreiung für PV-Anlagen endet vorzeitig

Seit 1. Jänner 2024 gibt es keine Umsatzsteuer auf Photovoltaikanlagen – das sollte eigentlich bis Ende 2025 so bleiben. Jetzt wird die Steuerbefreiung aber vorzeitig am 1. April 2025 gestrichen. Das bedeutet, dass PV-Anlagen ab diesem Zeitpunkt wieder mit Umsatzsteuer verkauft werden. Der Staat erwartet heuer dadurch ein zusätzliches Mehraufkommen von etwa 175 Millionen Euro.

Verlängerung der Energiekrisenbeiträge

Seit Ende 2022 gibt es eine Sondersteuer auf hohe Gewinne von Strom- und Energiekonzernen – den Energiekrisenbeitrag. Diese Regelung wäre Ende 2024 ausgelaufen. Jetzt wird die Steuer um fünf Erhebungszeiträume verlängert: Der Energiekrisenbeitrag für Strom (EKB-S) gilt demnach bis 2030 und der für fossile Energieträger (EKB-F) bis 2029. Durch Anpassungen an die Berechnung erwartet der Staat zusätzliche 200 Millionen Euro im Jahr 2025.

Höhere Bankensteuer – Sonderzahlung kommt

Banken haben durch die steigenden Zinsen in den letzten Jahren mehr Gewinne gemacht. Deshalb hebt die Regierung die Bankensteuer („Stabilitätsabgabe“) an. Mehr dazu hier: Bankenabgabe: Kommt Endgegner der Zuckerl-Koalition jetzt doch? Die höhere Bankensteuer bringt jedenfalls 50 Millionen Euro jährlich. Zusätzlich kommt für die Jahre 2025 und 2026 eine Sonderzahlung, damit sollen zirka 300 Millionen Euro pro Jahr erzielt werden.

Bildungskarenz und Klimabonus werden abgeschafft

Wie sieht es nun auszahlungsseitig aus? Wie bereits bekannt, wird die Bildungskarenz abgeschafft. Mehr dazu erfährst du in diesem Artikel: Ab 1. April: Diese Förderung wird jetzt abgeschafft. Laut Finanzministerium bringt die Abschaffung 2025 Einsparungen in Höhe von 350 Millionen Euro, 2026 sind es 650 Millionen Euro. „Für 2026 soll eine Nachfolgeregelung ausgearbeitet werden“, wird verraten. Es geht noch weiter: „Als nächste Schritte werden im Rahmen eines Doppelbudgets rasch die weiteren damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen des Regierungsprogramms umgesetzt. Dazu zählt etwa die Abschaffung des Klimabonus bei gleichzeitiger Teilkompensation für Pendler ab 2026.“ Die Österreicher können gespannt bleiben.