Eskalation im Rapid-Sektor: Polizisten attackiert, Stände geplündert

Beim gestrigen Bundesligaspiel in Hartberg kam es zu heftigen Ausschreitungen

10. März 2025

Beide Spiele der 21. Runde starteten mit einer Verzögerung. Während in der Merkur Arena beim Grazer Derby ein medizinischer Notfall eines Zusehers auf der Tribüne für einen Rettungseinsatz und 15 Minuten Spielverspätung sorgte, waren es in Hartberg gewaltsame Ausschreitungen. 5 ´Minuten berichtete bereits gestern: Chaos vor Anpfiff: Polizei-Einsatz im Rapid-Sektor.

Polizisten wurden mit Gegenständen beworfen

Dabei kam es gegen 16.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit einer kleinen Gruppe von Rapid-Fans, welche sich der Einlasskontrolle zum Gästefansektor entziehen wollten. Grund dafür dürften unerlaubte Gegenstände gewesen sein, welche Securitymitarbeiter bei den Einlasskontrollen festgestellt hatten. Als in der Folge ein Securitymitarbeiter und ein Polizist bespuckt wurden, nahmen Kräfte der Einsatzeinheit zwei Männer fest. Dies führte zu Solidarisierungen und heftigen Ausschreitungen, bei denen Polizisten mit Glasflaschen, Sperrgittern, Mülleimern oder gar Keramikgegenständen der WC-Anlagen (Waschbecken, WC-Muschel) beworfen wurden. Auch Stühle, herausgerissene Türen oder Paletten wurden auf die Beamten geworfen. Zudem wurden Verkaufsstände im Gästefansektor während der Tumulte geplündert und Bargeld gestohlen.

SK Rapid äußert sich zu Vorfällen

Der SK Rapid, Präsidium und Geschäftsführung, möchte zu dem Vorfall Stellung beziehen: „Vorab wünschen wir jenen Personen, die im Rahmen der Vorfälle zu Schaden gekommen sind, rasche Besserung. Wir bedauern auch, dass der überwiegende Teil der im Gästesektor anwesenden Rapid-Fans, darunter viele Kinder, Jugendliche und Frauen, die sich absolut nichts zuschulden kommen gelassen haben, durch die Ereignisse negativ belastet wurden. Als SK Rapid verurteilen wir jegliche Form von Gewalt und distanzieren uns selbstverständlich davon. Fakt ist, dass es keine Rechtfertigung dafür gibt, wenn Gegenstände auf andere Menschen geworfen und Sachbeschädigungen getätigt werden. Gewalt ist nicht zu akzeptieren und als Klub werden wir jene Personen, die bei einem Fehlverhalten in diesem Zusammenhang identifiziert werden, mit jenen Mitteln, die uns als Verein möglich sind, sanktionieren. Wir werden bei der Aufklärung mit den zuständigen Behörden selbstverständlich kooperieren.“

Rapid setzt auf Dialog mit Fans

Weiters heißt es: „Wir bedauern den durch die Vorfälle sowie den damit verbundenen Bildern und Negativschlagzeilen entstandenen Imageschaden für den SK Rapid und den gesamten österreichischen Fußball. Bei unseren Gastgebern des TSV Hartberg möchten wir uns für die Kooperation bedanken und den Worten von deren Präsidentin Brigitte Annerl anschließen. Als SK Rapid werden wir weiter in der Fanarbeit auf den Dialog setzen, ungeachtet dessen aber auch gegenüber bei so grobem Fehlverhalten identifizierten Personen Strafen aussprechen.“

Grazer Derby verlief „ruhiger“

Etwas ruhiger verlief der Einsatz rund um das Grazer Derby. Hier kam es bereits in der Nacht vor dem Derby zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und rund 20 bis 30 Fans des GAK. Diese hatten zuvor Lokale in der Innenstadt besucht und sich gegen Mitternacht im Bereich Kaiser-Josef-Platz vermummt. Als sie die Polizei mit Flaschen und Pyrotechnik bewarfen, kam es zu zahlreichen Personenkontrollen, mehreren Anzeigen und Organmandaten. Näheres dazu hier: Vor Grazer Derby: Vermummte zünden an Grazer Marktplatz Pyrotechnik.

Pyrotechnik, Körperverletzung, Anzeigen

Am Spieltag selbst führte unter anderem der massive Pyrotechnikeinsatz von rund 300 Sturm-Fans am Schlossberg zu einem Brandalarm der Feuerwehr beim Uhrturm sowie Interventionen seitens der Polizei. Auch vereinzelte Körperverletzungen unter den Fans waren festzustellen. Es kam zu einer Wegweisung aus dem Sicherheitsbereich und mehreren Anzeigen. „Insgesamt verlief das Grazer Stadtderby jedoch weitgehend ruhig und ohne besondere Zwischenfälle“, so das Resümee der Polizei zur Derby-Bilanz.

