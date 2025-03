Neue Regel bei SPAR: Das müssen Kunden ab sofort machen

Bei SPAR hängt in allen Märkten eine "Pfand-Info" an den Kassen aus.

Veröffentlicht am 10. März 2025, 11:32 / ©Fotomontage: 5 Minuten

Seit 1. Jänner 2025 gibt es auf fast alle Plastikflaschen und Dosen zwischen 0,1 und drei Liter ein Einwegpfand. Dieses war in den ersten beiden Monaten des Jahres allerdings größtenteils nur theoretischer Natur, viele Flaschen und Dosen haben immer noch kein Pfand ausgewiesen. das liegt an einer Übergangsphase, die erlaubt, bis spätestens Ende 2025 eben Flaschen und Dosen ohne Pfand zu verkaufen. Das führt nun dazu, dass man sich bei der Handelskette SPAR dazu entschlossen hat, die Kunden auf einen wichtigen Punkt hinzuweisen.

SPAR hängt „Pfand-Info“ an Kassen aus

Auf einer „Pfand-Info“, die an den Kassen ausgehängt ist, erklärt man den Kunden, dass alle Getränke einzeln gescannt und daher auch auf das Kassenband gelegt werden müssen. Auf Nachfrage von 5 Minuten rechtfertigt man das mit der Tatsache dass derzeit Getränkegebinde ohne und mit Pfandlogo in den Regalen seien. Und weiter: „Der Grund ist, dass die Getränkehersteller die alten Flaschen und Dosen noch aufgebraucht haben und erst langsam die neuen Flaschen mit Pfand verwendet werden. Daher kann es vorkommen, dass ein Kunde von einem Getränk sowohl Flaschen oder Dosen mit Pfand ‚erwischt‘ und gleichzeitig noch solche ohne.“

Pfand-Info von SPAR: Das steht drauf „Liebe Kund:innen, Da es aktuell Getränke mit und ohne 25-Cent-Pfand gibt, müssen alle Produkte einzeln gescannt werden. Bitte legen Sie daher alle Getränke aufs Kassenband, damit Sie nur Pfand zahlen, wenn Sie tatsächlich Pfandartikel kaufen. Vielen Dank für Ihr Verständnis! Ihr SPAR-Team“

SPAR: „Das ist in der Übergangsphase nicht anders möglich“

Gleichzeitig versichert das Unternehmen, dass die Kassa automatisch erkennen würde, wann Pfand zu berechnen sei und wann nicht. Allerdings müsse man dadurch in allen Märkten alle Getränkeflaschen aufs Band legen, „auch wenn man nur von einer Sorte welche hat“, heißt es seitens SPAR. Und abschließend: „Das ist jetzt in der Übergangsphase nicht anders möglich. Wir sind natürlich bemüht, diese Phase so kurz wie möglich zu halten, jedenfalls allerspätestens Ende 2025 ist das dann kein Thema mehr.“