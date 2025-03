Schon wieder! Siebtes Raserauto in Oberösterreich beschlagnahmt

Veröffentlicht am 10. März 2025, 11:36 / ©APA/ROBERT JAEGER

Sonntagabend gegen 23 Uhr ging der 21-Jährige (aus dem Bezirk Eferding) einer Polizeistreife auf der B137 (Innviertler Straße) in Wels bei Lasermessungen ins Netz. Weil er stark beschleunigte, fuhr ihm die Polizei nach und maß dabei 151 statt der erlaubten 70 km/h. Im Gemeindegebiet von Krenglbach wurde der Lenker schließlich angehalten. Der 21-Jährige, bei dem die Probezeit des Führerscheins bereits verlängert worden war, musste seinen Führerschein abgeben. Der Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt.

Nur ein Auto bislang versteigert

Inklusive dieses Falls wurden in Oberösterreich heuer bereits sieben Kfz vorläufig beschlagnahmt, hieß es bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Seit 1. März 2024 ist es möglich, Raserautos zu beschlagnahmen und gegebenenfalls auch zu versteigern. Im Vorjahr wurden in Oberösterreich 18 Fahrzeuge ihren Lenkern vorläufig abgenommen. Zu einer Versteigerung kam es bisher aber erst in einem Fall. (APA, 10.03.2025)