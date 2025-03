Massenschlägerei auf der Piste: Urlauber prügelten aufeinander ein

Am Sonntagabend, dem 9. März 2025, gerieten in einer Skihütte in Flachau, Bezirk St. Johann im Pongau, mehrere Urlaubsgäste aus den Niederlanden und Deutschland aneinander. Der anfängliche verbale Streit eskalierte zu einem Raufhandel auf der Skipiste, an dem mehr als 15 Personen beteiligt waren. Dabei erlitten drei deutsche Urlaubsgäste Verletzungen unbestimmten Grades und mussten zur weiteren Behandlung ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht werden. Die niederländischen Beteiligten konnten zunächst flüchten, wurden jedoch nach intensiven Fahndungsmaßnahmen, an denen mehrere Polizeistreifen beteiligt waren, identifiziert. Die Hintergründe des Streits sind Gegenstand laufender Ermittlungen.