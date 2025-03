Ganze Straße in Graz mit Parkverbot-Schildern zugepflastert

Auf beiden Seiten des Lindwegs hat man in den vergangenen Tagen so einige Parkverbot-Schilder gefunden, wie ein Lokalaugenschein Samstagnachmittag, am 8. März 2025, zeigte. Grund dafür war die Erneuerung der Bodenmarkierungen, wie den Tafeln zu entnehmen ist. An den Parkverbot-Schildern hat man jedenfalls nicht gespart, so waren auf beiden Seiten jeweils fünf Tafeln, die darauf hingewiesen haben, dass am 10. und 11. März 2025 zwischen 7 und 13 Uhr dort nicht geparkt werden darf. Wir haben beim Straßenamt der Stadt Graz nachgefragt, was es damit auf sich hat und wieso eine derart starke Beschilderung notwendig ist.

©5 Minuten | Fünf Parkverbotschilder fanden sich pro Seite am Lindweg in Graz. ©5 Minuten | Alle paar Meter war dabei eine Tafel. ©5 Minuten | Ein kurzer Parkstreifen war etwa mit drei Tafeln beschildert.

„Jeder Parkstreifen ist getrennt zu beschildern“

„Eine Kundmachung lediglich am Anfang und am Ende des Straßenzuges entspricht nicht den rechtlichen Rahmenbedingungen. Jeder Parkstreifen ist getrennt zu beschildern und entsprechende Wiederholungs-Verkehrszeichen aufzustellen“, heißt es diesbezüglich seitens des Straßenamts der Stadt gegenüber 5 Minuten. Wieso diese teilweise im zehn-Meter-Abstand und trotz teils durchgängiger Parkstreifen aufgestellt wurden, wurde nicht erklärt.

Verkehrszeichen werden bei Fertigstellung „umgehend entfernt“

Jedenfalls sei die Anbringung von Bodenmarkierungen witterungsabhängig, „weshalb vorsorglich zwei Tage gewählt wurden“, so das Straßenamt weiter. Und abschließend: „Sobald die Arbeiten abgeschlossen und die Markierungen befahrbar sind, werden die Verkehrszeichen umgehend entfernt.“ Ein weiterer Lokalaugenschein Montagmittag, 10. März 2025, zeigt übrigens, dass die Arbeiten bereits abgeschlossen scheinen, von den zehn Schildern ist jedenfalls nichts mehr zu sehen.