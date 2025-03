FW-Fälschungsvorwürfe: SWV fordert Aufklärung zur WK-Wahl

In Kärnten wird die Wirtschaftskammerwahl vom 10. bis 13. März abgehalten.

In Kärnten wird die Wirtschaftskammerwahl vom 10. bis 13. März abgehalten.

Veröffentlicht am 10. März 2025, 11:57

Kurz vor der Wirtschaftskammerwahl werden schwere Vorwürfe gegen die Freiheitliche Wirtschaft (FW) erhoben: Es wird behauptet, dass Unternehmer als Kandidaten gemeldet wurden, obwohl sie einer Kandidatur nie zugestimmt hatten. Der Standard berichtet von duplizierten Unterschriften. Die FW bestreitet die Vorwürfe. Heute, am 10. März, beginnen die Wahlen. Im Zuge dessen hat die SWV heute eine Pressekonferenz in Klagenfurt einberufen.

Unrechtmäßige Unterschriften: Zwei Unternehmer berichten von Missbrauch bei FW-Kandidaturen

Zwei Fälle sind laut Standard mittlerweile bekannt: Ein Kärntner Unternehmer behauptet, dass seine Unterschrift unrechtmäßig verwendet wurde, um ihn als Kandidaten für die FW zu nominieren. Ein weiterer Unternehmer erfuhr ebenfalls erst durch die Wahlverlautbarung, dass er als Kandidat aufgestellt worden war.

FW weist Vorwürfe zurück: Fehler bei „Unterstützungs- und Zustimmungserklärung“

Die FW weist die Vorwürfe zurück und erklärt gegenüber dem Standard, dass es sich um einen Fehler bei der „Unterstützungs- und Zustimmungserklärung“ gehandelt habe. Laut dem geschäftsführenden Landesobmann Günter Burger sei „Zustimmung“ auf dem Formular händisch durchgestrichen worden, aber die Sekretärin habe es trotzdem als Zustimmung eingetragen, wodurch die Betroffenen als Kandidaten gelistet wurden.

SPÖ Kärnten: Der gesamte Prozess muss durchleuchtet werden

Bei der heutigen Stellungnahme erklärte Andreas Sucher, Landesgeschäftsführer der SPÖ Kärnten: „Die Spitze der Wirtschaftskammer Kärnten ist gefordert, den Vorwürfen genau nachzugehen.“ Der gesamte Wahlprozess muss durchleuchtet werden und gegebenenfalls müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden. „Falls erforderlich, sind auch Anzeigen zu erstatten und Strafen für dieses Vergehen zu verhängen.“ Die Frage, ob die Wahl neu ausgetragen werden muss und wer die Kosten für eine mögliche Neuwahl trägt, muss noch geklärt werden.

©5 Minuten Andreas Sucher, Landesgeschäftsführer SPÖ Kärnten, erklärte, dass der gesamte WK-Wahlprozess gründlich überprüft werden muss.

SWV Kärnten: Unterschrift des Unternehmers auf Einverständniserklärung möglicherweise kopiert

„Unsere Aufgabe ist es, Unternehmer und Werbetreibende darüber zu informieren, was das bedeutet und welche Konsequenzen eine Unterschrift hat“, erklärte Horst Kandutsch, Geschäftsführer des SWV Kärnten. Am 4. März wurde ein Unternehmer plötzlich als Kandidat bei den Freiheitlichen (FW) gemeldet. Dieser wusste nicht, wie seine Kandidatur zustande gekommen war. Die Einverständniserklärung, die er angeblich unterzeichnet hatte, wurde angefordert. „Ich bin zum Unternehmer gefahren und habe die Unterschrift gesichtet. Die Übereinstimmung der Unterschrift und des Stempels auf der Einverständniserklärung lässt nicht ausschließen, dass sie kopiert wurde.“

©5 Minuten Horst Kandutsch, Geschäftsführer des SWV Kärnten, schließt eine Fälschung der Einverständniserklärungen zur Kandidatur bei der WK-Wahl 2025 nicht aus.

Verdacht auf gefälschte Einverständniserklärung: Kandidatur für die Freiheitlichen eingereicht

Es besteht der Verdacht, dass eine blanko unterschriebene Einverständniserklärung möglicherweise kopiert, nachträglich ausgefüllt und dann als Kandidatur für die Hauptwahlkommission eingereicht wurde. Die Kommission hat jedoch gemäß der Wahlordnung korrekt gehandelt und die Einverständniserklärung akzeptiert. Der Unternehmer wurde daraufhin auf die Liste der Kandidaten für die Freiheitlichen gesetzt und die Nominierung veröffentlicht. „In Zukunft sollen Unternehmer über ihre Kandidatur informiert werden, damit solche Situationen vermieden werden“, heißt es weiter vom SWV.

Kandidaten ohne Zustimmung auf Liste gesetzt

Kandutsch betonte, dass der SWV niemals einen Unternehmer ohne dessen Zustimmung auf eine Kandidatenliste setzen würde. In diesem mutmaßlichen Fall sei dies geschehen. Auch ein anderer Unternehmer hat sich zur Unterstützung bereit erklärt und eine Erklärung unterschrieben. Zuvor hatte er seine Kandidatur aufgrund eines vollen Terminkalenders abgesagt und erklärt, nicht teilnehmen zu können. Dennoch tauchte sein Name auf der Liste der Freiheitlichen auf. Daraufhin wurde ein Schreiben an die Wahlkommission verfasst. Laut SWV sind von den 71 Fachgruppen elf von diesen Vorfällen bei der Wirtschaftskammerwahl betroffen.

Fünf betroffene Unternehmer: Realistische Chancen auf Wahl in die Fachgruppenvertretung

Fünf Unternehmer, die derzeit direkt mit der SWV im Gespräch sind, sollen von diesen Vorfällen betroffen sein. Auf Nachfrage von 5 Minuten hätten sie laut Kandutsch eine realistische Chance, gewählt zu werden. Ein Kandidat aus einer Fachgruppe steht derzeit auf Platz 3. Bei der letzten Wahl erzielte er sechs Mandate. Wenn sich das Ergebnis ähnlich wie im vergangenen Jahr entwickelt, könnte er wieder einziehen – vorausgesetzt, er möchte das.

SWV fordert Unternehmer zur Meldung falscher Einträge auf Wahllisten auf

„Dass die FW-Spitze versucht, die Schuld auf eine Mitarbeiterin respektive Sekretärin abzuschieben, ist unterste Schublade und offenbart wohl den Charakter der verantwortlichen Herren“, sind sich Trey, Kandutsch und Sucher einig. Auf jeden Fall sollten Unternehmer sich melden, wenn sie feststellen, dass sie auf einer Liste stehen, auf der sie nicht aufgeführt sein wollen. Unternehmer können auf www.keinkandidat.at in Wahlverlautbarung Nachschau halten. Falsche Einträge sollten entweder bei der Wirtschaftskammer oder der Hauptwahlkommission gemeldet werden. „Nun sei die Hauptwahlkommission gefordert, für Aufklärung zu sorgen und Konsequenzen einzuleiten“, heißt es abschließend seitens der SWV.