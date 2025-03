Frontalcrash: Fahrer (50) wurde schwarz vor Augen

Am Samstag, dem 8. März 2025, um 12.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Dornbirn. Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Lustenauerstraße. Laut eigenen Angaben bekam er einen starken Husten und ihm wurde schwarz vor Augen. Folglich fuhr der Mann über die Sperrfläche auf die Gegenfahrbahn. Dort befand sich zu jenem Zeitpunkt ein 24-jähriger Mann mit seiner sechsjährigen Tochter im Auto. In weiterer Folge kam es zur Frontalkollision beider Fahrzeuge. Alle Insassen konnten sich selbst befreien. Nach der Erstversorgung durch das Österreichische Rote Kreuz wurden alle drei in das Krankenhaus Dornbirn verbracht. Die Personen wurden unbestimmten Grades verletzt. Die Fahrzeuge wurden durch den ÖAMTC abgeschleppt. Polizeiliche Einvernahmen folgen.