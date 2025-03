Kiloweise Kokain nach Österreich geschmuggelt: Drogenbande flog auf

Veröffentlicht am 10. März 2025, 12:26 / ©Montage: Canva

Im Zuge von umfangreichen Erhebungen konnte eine überregional agierende Tätergruppierung ausgeforscht werden, die im Verdacht steht, seit etwa 2020 bis Ende November 2024, mehrere Kilogramm Kokain von Slowenien beziehungsweise Deutschland nach Österreich eingeführt zu haben. Verkauft wurden die Drogen im Bereich Attnang, Timelkam, Hallein und Salzburg.

Festnahmen während Drogenbeschaffungsfahrt

Am 30. November 2024 konnten zwei Hauptverdächtige, zwei Bosnier im Alter von 33 und 37 Jahren, während einer Kokainbeschaffungsfahrt festgenommen werden. In weiterer Folge wurden weitere vier Personen, ein 36-jähriger Serbe, eine 30-jährige Bosnierin und ein Bosnier und ein Deutscher im Alter von 36 und 49 Jahren, welche ebenfalls als Schmuggelfahrer, Subverteiler bzw. Beitragstäter tätig waren, festgenommen.

Gedealt wurde in Lokalen und bei einem Imbissstand

Der Verkauf des Kokains erfolgte überwiegend in diversen bosnischen Lokalen beziehungsweise bei einem Imbissstand im Bezirk Vöcklabruck. Mit dem Ertrag des Kokainhandels wurde der Eigenkonsum, die Spielsucht beziehungsweise die schnellere Tilgung von Hausbaukrediten finanziert.

Auch Abnehmern geht es an den Kragen

Insgesamt wurden sechs Personen in die Justizanstalt Wels in Untersuchungshaft überstellt. 48 weitere Personen, darunter eben Abnehmer und Subverteiler, werden von der Staatsanwaltschaft Wels nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Der 33-Jährige, der 36-Jährige und der 37-Jährige befinden sich noch in U-Haft. Die 30-Jährige, der 36-Jährige und der 49-Jährige wurden gegen gelindere Mittel wieder entlassen.