Ohne Schein unterwegs: Österreicher (29) bei Unfall schwer verletzt

Ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf verunfallte am Sonntag, dem 9. März, gegen 22.50 Uhr auf der Landesstraße 15. Der Lenker war in Richtung Gösting unterwegs, als er bei der Ortseinfahrt in einer Linkskurve nach einer Fahrbahnkuppe aus noch unbekannter Ursache von der Straße abkam. Das Fahrzeug geriet auf eine Böschung und überschlug sich. Dabei wurde der 29-Jährige aus dem Auto geschleudert und blieb schwer verletzt in einer Wiese liegen. Er wurde vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf angezeigt.