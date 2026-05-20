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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Zebrastreifen.
Auf einem Zebrastreifen wurde die Fußgängerin erwischt.
Oberwart
20/05/2026
Beide hatten grün

Fußgängerin auf Zebrastreifen von Bus erwischt

Gegen 7.22 Uhr ist es Mittwochvormittag, am 20. Mai 2026, in Oberwart (Burgenland) zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin gekommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
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Nach bisherigen Ermittlungen ist der Linienbus auf der Grazerstraße in Oberwart von der Ortsausfahrt kommend stadteinwärts nach links abgebogen. Zur gleichen Zeit hat aber auch eine Fußgängerin den dortigen Zebrastreifen überquert. Sowohl für den Buslenker als auch für sie leuchtete die Ampel dabei grün. Im Zuge des Abbiegevorgangs ist es dann zur Kollision gekommen, die Fußgängerin wurde im Kopfbereich verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Erhebungen zum Unfallhergang werden nun geführt, heißt es seitens der Polizei abschließend.

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