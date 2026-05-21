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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Stammzellspender.
Michael Strobl ist der potentielle Lebensretter einer Frau aus Russland.
Burgenland
21/05/2026
Stammzellspende

Fußballer kann Frau das Leben retten: „Für ihn war sofort klar…“

Es war am 10. Juli 2020, als sich Michael Strobl bei einer Typisierungsaktion in Oberwart (Burgenland) als Stammzellspender registrieren lassen hat. Nun wurde er zum potentiellen Lebensretter einer Frau aus Russland.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(265 Wörter)
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Über 1.500 Personen haben sich an besagtem 11. Juli 2020 in Oberwart typisieren lassen. Was sich in den kommenden Jahren abspielen sollte, war schier unglaublich. Der nunmehrige Lebensretter ist der bereits zehnte Spender aus dieser Aktion, wie der Verein „Geben für Leben“ nun berichtet. Er spielt Fußball und hat sich damals gemeinsam mit einigen Clubkollegen spontan registrieren lassen, um eventuell mal einem Menschen mit Leukämie helfen zu können.

„Für ihn war sofort klar – er hilft“

Und nun war es tatsächlich so weit, im März 2026 hat er die Nachricht bekommen, dass er der passende Spender für eine Patientin aus Russland sein könnte. „Für ihn war sofort klar – er hilft“, erinnert man sich beim Verein Geben für Leben. Einige Untersuchungen später war dann auch klar, dass er der passende Spender ist. Daher hat er sich am 6. Mai 2026 Stammzellen im AKH Wien entnehmen lassen, nach fünf Stunden war alles auch schon wieder vorbei.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Stammzellspender in Fußballmontur.
©Geben für Leben
Michael Strobl hat seine gesunden Stammzellen gespendet.

Wie auch du zum Lebensretter werden kannst

Wenn auch du zum potentiellen Lebensretter für einen Menschen werden willst, kannst du das ganz einfach bei einer Typisierungsaktion machen, die regelmäßig in ganz Österreich stattfindet. Außerdem kann man sich das Set auch direkt nach Hause bestellen und alles von zu Hause aus erledigen. Das dauert nur wenige Minuten und ist äußerst bedienerfreundlich. Für die Registrierung als Stammzellspender sollte man zwischen 16 und 45 Jahre alt sein. Alles dazu findet ihr hier auf der Homepage von Geben für Leben.

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