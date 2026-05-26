31 Führerscheine am Pfingstwochenende im Burgenland entzogen

5.201 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitung mittels Radar, 927 Organstrafverfügungen und 441 sonstige Anzeigen - das Pfingstwochenende im Burgenland hatte es in sich.

Am Pfingstwochenende wurden wie in den vergangenen Jahren verstärkte Verkehrskontrollen im ganzen Burgenland durchgeführt. Insgesamt ereigneten sich während des verlängerten Wochenendes 21 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Außerdem wurde 31 Personen der Führerschein entzogen.

Am Pfingstwochenende wurden wie in den vergangenen Jahren verstärkte Verkehrskontrollen im ganzen Burgenland durchgeführt. Insgesamt ereigneten sich während des verlängerten Wochenendes 21 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Außerdem wurde 31 Personen der Führerschein entzogen.

Im Zuge von Schwerpunktkontrollen im gesamten Burgenland wurden am vergangenen Pfingstwochenende insgesamt 1.669 Alkoholtests durchgeführt. Zwölf Lenker hatten mehr als 0,8 Promille, elf Lenker mehr als 0,5 Promille und zwölf Lenker befanden sich in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand. Es wurden 24 vorläufige Führerscheinabnahmen vor Ort durchgeführt. Weitere sieben Führerscheinabnahmen gab es aufgrund von Geschwindigkeitsübertretungen. Insgesamt sind das 31 Abnahmen an nur einem Wochenende.

Ergebnisse zeigen Notwendigkeit gezielter Schwerpunktmaßnahmen

Die Ergebnisse der Überwachungsmaßnahmen zeigen erneut die Notwendigkeit gezielter verkehrspolizeilicher Schwerpunktmaßnahmen, insbesondere zur Bekämpfung alkohol- und suchtmittelbedingter Fahrten sowie weiterer unfallrelevanter Übertretungen, heißt es von der Landespolizeiinspektion Burgenland. Durch die verstärkte Präsenz der Polizei konnte ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit geleistet werden.

Bist du schon einmal zu schnell gefahren? Ja, aber nur knapp Ja, ich wurde aber nicht erwischt Nein, noch nie Ich bin mir nicht sicher Ich habe keinen Führerschein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 11:29 Uhr aktualisiert