31 Führerscheine am Pfingstwochenende im Burgenland entzogen
5.201 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitung mittels Radar, 927 Organstrafverfügungen und 441 sonstige Anzeigen - das Pfingstwochenende im Burgenland hatte es in sich.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Im Zuge von Schwerpunktkontrollen im gesamten Burgenland wurden am vergangenen Pfingstwochenende insgesamt 1.669 Alkoholtests durchgeführt. Zwölf Lenker hatten mehr als 0,8 Promille, elf Lenker mehr als 0,5 Promille und zwölf Lenker befanden sich in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand. Es wurden 24 vorläufige Führerscheinabnahmen vor Ort durchgeführt. Weitere sieben Führerscheinabnahmen gab es aufgrund von Geschwindigkeitsübertretungen. Insgesamt sind das 31 Abnahmen an nur einem Wochenende.
Ergebnisse zeigen Notwendigkeit gezielter Schwerpunktmaßnahmen
Die Ergebnisse der Überwachungsmaßnahmen zeigen erneut die Notwendigkeit gezielter verkehrspolizeilicher Schwerpunktmaßnahmen, insbesondere zur Bekämpfung alkohol- und suchtmittelbedingter Fahrten sowie weiterer unfallrelevanter Übertretungen, heißt es von der Landespolizeiinspektion Burgenland. Durch die verstärkte Präsenz der Polizei konnte ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit geleistet werden.