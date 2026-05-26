Schwerverletztes Kind bei Crash zwischen Auto und Traktor

Vier Verletzte - darunter zwei Schwerverletzte forderte vergangenen Freitag ein Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor in Unterpullendorf (Bezirk Oberpullendorf, Burgenland).

Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Der Autolenker sowie eines der Kinder wurden schwer verletzt.

Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Der Autolenker sowie eines der Kinder wurden schwer verletzt.

Am vergangenen Samstag, den 23. Mai 2026, wurden im Bezirk Oberpullendorf am Nachmittag vier Menschen verletzt – darunter zwei Kinder. Der schwere Unfall ereignete sich zwischen Unterpullendorf und Großmutschen.

Kinder, Auto-und Traktorfahrer verletzt

Ein Auto und ein Traktor kollidierten aus noch unbekannter Ursache. Ein schwer verletztes Kind wurde mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht. Der Auto-Lenker wurde ebenfalls schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Ein weiteres Kind im Auto und der Traktorfahrer wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein mit dem Traktorfahrer durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Mit dem Auto-Lenker konnte aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes kein Alkoholtest durchgeführt werden. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.