Drogen-Razzia im Burgenland: 74 Kilo Cannabis im Keller entdeckt

Ermittler im Bezirk Güssing erwischten drei Männer. Sie bauten in einer Lagerhalle mindestens 74 Kilogramm Cannabis im Wert von 740.000 Euro an.

Kriminalisten der Polizeiinspektion St. Michael (Bezirk Güssing/Burgenland) forschten drei Verdächtige im Bereich der Suchtmittelkriminalität aus. „Durch umfangreiche Erhebungen der Kriminaldienstgruppe Suchtgift des Bezirkes Güssing wurden drei Männer festgenommen, welche im Tatzeitraum von August 2025 bis 25. März 2026 große Mengen an Cannabis anbauten und gewinnbringend in Verkehr gesetzt haben“, so in einer aktuellen Aussendung der polizei Burgenland. Einer der Männer, ein 36-jähriger Tiroler, wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Seine beiden Komplizen, ein 48-jähriger Wiener und ein 32-jähriger Mann ebenfalls aus Tirol wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Weitere Ermittlungen am laufen

„Ihnen konnte bis dato eine Menge von mindestens 74 Kilogramm Cannabis nachgewiesen werden, welche sie mit einem Verkaufswert von ca. 740.000 Euro verkauften bzw. verkaufen wollten“, heißt es. Die Cannabispflanzen wurden in einer Lagerhalle im Bezirk Güssing in einer sogenannten Indoorplantage, welche auf den gesamten Kellerbereich der Firmenhalle aufgeteilt war, gezüchtet und geerntet. Aufgrund der Auffindung weiterer Pflanzentöpfe kann von einer viel höheren Anzahl von erzeugten Cannabisblüten ausgegangen werden. Es werden noch weitere umfangreiche Erhebungen der Kriminaldienstgruppe Güssing geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 14:35 Uhr aktualisiert