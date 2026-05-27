Tierrettung: Schlange in Fahrrad-Werkstatt entdeckt

Ein ungewöhnlicher Gast beschäftigte die Stadtfeuerwehr Oberwart: In der Werkstatt eines Fahrradladens wurde eine Schlange gefangen und anschließend unversehrt freigelassen.

Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigte am Dienstagvormittag die Stadtfeuerwehr Oberwart. Gegen 9.34 Uhr ging bei den Einsatzkräften ein Alarm wegen einer Tierrettung in einem örtlichen Fahrradgeschäft ein. Angestellte des Betriebs hatten zuvor bei der Arbeit einen ungebetenen Gast aufgestöbert.

Feuerwehr gibt Entwarnung

Die herbeigerufenen Florianis stellten vor Ort rasch fest, dass es sich um eine ungiftige Ringelnatter handelte. Wie die Feuerwehr auf Facebook mitteilte, rückten die Einsatzkräfte umgehend aus und fingen das Tier nach einer kurzen Suche „behutsam ein“. Für die Angestellten im Betrieb „bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr“. Die Schlange wurde im Anschluss an den Einsatz weit außerhalb des Stadtgebietes auf einer Wiese wieder „unversehrt in die Natur entlassen“.