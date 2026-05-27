Starkregen, Hagel und starke Sturmböen im Südburgenland

Eine heftige Gewitterzelle zieht am Mittwochnachmittag über das Südburgenland. In den Bezirken Güssing und Jennersdorf gilt aktuell Warnstufe 3.

Hier kann es zu Hagel, Starkregen und Sturmböen kommen.

Hier kann es zu Hagel, Starkregen und Sturmböen kommen.

„Unwetter-Österreich“ hat am Mittwochnachmittag, den 27. Mai 2026, eine Akutwarnung für Teile des Burgenlands herausgegeben. Seit 14.50 Uhr gilt in den südburgenländischen Bezirken Güssing und Jennersdorf erhöhte Vorsicht. Dort hat sich laut den Meteorologen eine „heftige Gewitterzelle gebildet“, die lokal für extremes Wetter sorgen kann.

Starkregen, Hagel und Downbursts drohen

Die Warnung wurde mit der dritthöchsten Warnstufe (Stufe 3 von 4) versehen. Die Experten betonen, dass in den betroffenen Gebieten „mit Starkregen, Hagel, starken Sturmböen (Downburst) zu rechnen“ ist. Die Gewitterzelle ist dynamisch und „zieht weiter in Richtung Südosten“.