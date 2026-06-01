Halbe Million: Hagelunwetter verursacht große Schäden im Südburgenland

Stärkere Gewitter und Unwetter sind am Sonntag, 31. Mai 2026, durch Teile des Burgenlands gezogen. Dabei hat es insbesondere den Süden des Bundeslandes getroffen - Hagelschäden inklusive.

Die erste Gewitterwelle, die durch Teile Österreichs am Sonntagnachmittag, 31. Mai 2026, gezogen ist, hat auch das Burgenland teils schwerer getroffen. Wie Videos und Fotos von Anwohnern zeigen, die 5 Minuten zur Verfügung gestellt wurden, haben vor allem im Bezirk Güssing Hagel, Sturm und Starkregen gewütet. Mehr zum Gewitter-Sonntag könnt ihr auch hier nachlesen: „Kurz aber heftig“: Erste Hagelgewitter über Teile Österreichs gezogen.

©Nico Leitner In Markt Allhau im Burgenland hat es bereits gehagelt.

©kk / zVg | Ein Video aus dem Bezirk Güssing zeigt ebenfalls, wie das starke Gewitter dort gewütet hat.

Hagelschäden im Burgenland vor allem im Bezirk Güssing

Wie die Österreichische Hagelversicherung nun berichtet, hat der Hagel im Bezirk Güssing auch Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen angerichtet. „Das dortige Schadensausmaß wird mit mehr als einer halben Million Euro beziffert“, so die Hagelversicherung. Ein Foto zeigt nun ein mit Hagel voll gefülltes Netz über einer Obstanlage. Noch stärker hat es übrigens Teile der Steiermark getroffen. Dort belaufen sich die Schäden auf etwa das vierfache. Mehr dazu auch hier: Millionenschäden nach Hagelunwetter in der Steiermark.