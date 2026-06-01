Skip to content
Region auswählen:
/ ©LPD Burgenland
auf dem bild von 5min.at sieht man eine verwüstete kapelle.
Eine Spur der Verwüstung hinterließen Unbekannte am Sonntag in Deutschkreuz.
Deutschkreuz
01/06/2026
Täter gesucht

Unbekannte verwüsten Kapelle

Zuerst schlugen sie das Fenster ein, dann warfen sie Einrichtungsgegenstände auf den Boden und stahlen einen Kerzenleuchter. In Deutschkreuz (Burgenland) sucht die Polizei jetzt nach den Tätern.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Bislang unbekannte Täter brachen in Deutschkreutz in der Nähe des Schwimmbades eine Kapelle gewaltsam auf und verwüsteten den Innenraum. Ein fünfarmiger Kerzenleuchter aus Messing soll laut Errichter der Kapelle ebenfalls fehlen. Der genaue Tatzeitpunkt konnte vom Anzeiger nicht angegeben werden. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei ermittelt.

auf dem bild von 5min.at sieht man eine beschädigte kapelle.
©LPD Burgenland
Die Unbekannten stahlen zudem einen fünfarmigen Kerzenleuchter.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: