/ ©LPD Burgenland
Unbekannte verwüsten Kapelle
Zuerst schlugen sie das Fenster ein, dann warfen sie Einrichtungsgegenstände auf den Boden und stahlen einen Kerzenleuchter. In Deutschkreuz (Burgenland) sucht die Polizei jetzt nach den Tätern.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Bislang unbekannte Täter brachen in Deutschkreutz in der Nähe des Schwimmbades eine Kapelle gewaltsam auf und verwüsteten den Innenraum. Ein fünfarmiger Kerzenleuchter aus Messing soll laut Errichter der Kapelle ebenfalls fehlen. Der genaue Tatzeitpunkt konnte vom Anzeiger nicht angegeben werden. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei ermittelt.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes