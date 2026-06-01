Unbekannte verwüsten Kapelle

Zuerst schlugen sie das Fenster ein, dann warfen sie Einrichtungsgegenstände auf den Boden und stahlen einen Kerzenleuchter. In Deutschkreuz (Burgenland) sucht die Polizei jetzt nach den Tätern.

Bislang unbekannte Täter brachen in Deutschkreutz in der Nähe des Schwimmbades eine Kapelle gewaltsam auf und verwüsteten den Innenraum. Ein fünfarmiger Kerzenleuchter aus Messing soll laut Errichter der Kapelle ebenfalls fehlen. Der genaue Tatzeitpunkt konnte vom Anzeiger nicht angegeben werden. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei ermittelt.