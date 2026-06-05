Nach Pensionierung noch Seelsorger: Bekannter Pfarrer verstorben

Der bekannte, burgenländische Pfarrer, Johann Lentsch, ist verstorben. Er wurde 90 Jahre alt und hat am Freitag, 5. Juni 2026, ein letztes Mal seine Augen geschlossen.

Johann Lentsch stammt aus St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See, Burgenland), wo er im Jahr 1935 geboren wurde, und war selbst nach seiner Pensionierung noch als Seelsorger aktiv. Er galt als längstdienender Priester der Diözese in Eisenstadt. Im dortigen Dom wurde er bereits im Jahr 1959 zum Priester geweiht.

So wirkte Pfarrer Johann Lentsch

Seine ersten Stationen waren etwa als Kaplan in Pinkafeld, ehe es nach Neusiedl, Wallern und Deutsch Jahrndorf ging. 1988 hat er dann die Pfarre in Apetlon übernommen, dort wirkte er bis 2014. Die letzten rund zehn Jahre vor der Pension war er ab 2005 auch für Illmitz noch zusätzlich zuständig. In Apetlon war er übrigens auch über seine Pensionierung hinaus als Seelsorger tätig. Er war ein hochdekorierter und mehrfach ausgezeichneter Mann, hat er doch etwa die Ehrenbürgerschaft und den Ehrenring in Apetlon erhalten. Außerdem bekam er die kirchlichen Ehrentitel, Päpstlicher Ehrenkaplan (Monsignore), Ehrenkonsistorialrat und Bischöflicher Geistlicher Rat.

Verabschiedung und Begräbnis von Johann Lentsch

Am Mittwoch, 10. Juni, findet um 16 Uhr die Verabschiedung von Lentsch statt. Das Begräbnis ist dann tags darauf ab 10 Uhr in der Pfarrkirche Apetlon, die Beisetzung am Friedhof ab 14 Uhr.