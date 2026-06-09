Nova Rock: Stau, Shuttle und Tipps zur Anreise

Am kommenden Wochenende findet das Nova Rock Festival in Nickelsdorf statt. Alle Infos rund um die Anreise sowie mögliche Probleme vor Ort findest du hier.

Am kommenden Wochenende lockt das Nova Rock Festival mehr als 200.000 Musikfans nach Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See, Burgenland). Nach über 300 Einsätzen im vergangenen Jahr ist der ÖAMTC auch heuer wieder mit seinem mobilen Pannenstützpunkt vor Ort, um rasch Hilfe leisten zu können. „Wir sind natürlich auch auf den Anfahrtsrouten unterwegs, wenn wir gebraucht werden, um lange Staus aufgrund defekter Fahrzeuge zu verhindern“, erzählt Pannenhelfer Andreas Müller. Er kann auf jahrelange Festival-Expertise zurückblicken und hat wertvolle Tipps für die Besucher parat.

Stärkster Anreisetag am Donnerstag

Erfahrungsgemäß verteilt sich die Anreise auf mehrere Tage. Bereits ab Dienstag, dem 9. Juni, ab 16 Uhr kann man mit dem „Early Caravan“-Ticket anreisen – viele nutzen diese Möglichkeit, um sich frühzeitig einen guten Stellplatz zu sichern. Den stärksten Anreiseverkehr erwarten die Verkehrsexperten am kommenden Donnerstag, 11. Juni. Das Verkehrskonzept sorgt zwar für eine möglichst reibungslose Zufahrt, dennoch kann es vor allem bei Unfällen oder Pannen rasch zu Staus kommen.

Anreise zum Nova Rock

Der ÖAMTC empfiehlt daher eine besonders vorausschauende Fahrweise: „Wer abrupte Spurwechsel vermeidet, trägt wesentlich zu einem flüssigen Verkehrsablauf bei.“ Der linke Fahrstreifen muss dabei für Fahrzeuge Richtung Ungarn freigehalten werden. Die Zufahrt zu den Pannonia Fields erfolgt grundsätzlich über die Abfahrt Nickelsdorf. Sollte das Verkehrsaufkommen besonders hoch sein, kann alternativ auch über die Abfahrt Mönchhof zum Nova-Rock-Gelände gefahren werden. Es wird empfohlen, auf die Beschilderung vor Ort zu achten.

„Kiss and Ride“-Parkplatz

Übrigens: Wer Festivalbesucher zum Nova Rock bringen bzw. Von dort abholen will, kann nicht direkt zum Gelände fahren. Am Sportplatz Nickelsdorf gibt es einen „Kiss and Ride“-Parkplatz, von dort geht es via Shuttlebus direkt zum Haupteingang.

Mit den Öffis zum Nova Rock

Wer möglichst entspannt und stressfrei zum Nova Rock anreisen möchte, sollte öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Es gibt dafür zahlreiche Möglichkeiten mit Bus oder Bahn. Festival-Sonderzüge verkehren ohne Zwischenstopps zwischen Wien-Meidling und Nickelsdorf. Zusätzlich gibt es auch Busverbindungen aus mehreren Städten direkt zum Gelände. Zwischen dem Bahnhof Nickelsdorf, der Ortsmitte und den Pannonia Fields pendeln außerdem regelmäßig Shuttlebusse.

Hilfe vor Ort

Beim Nova Rock warten an diesem Wochenende hunderte Einsätze auf das Team. Vor allem bei der Heimreise der Besucher. „Den Großteil der Pannenhilfen wird es erst vor der Heimfahrt geben“, erklärt Festival-Profi Andreas Müller. Häufige Probleme sind unter anderem leere Batterien oder verlorene Autoschlüssel. Es kommt auch immer wieder vor, dass Besucher ihr Auto auf den großen Parkplätzen nicht mehr finden. „Wenn gar nichts mehr geht, stehen bei uns auch Clubmobile am Gelände bereit“, so Müller. Damit sei die Mobilität der Besucher jederzeit gesichert.