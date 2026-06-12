Völlig demolierter Wohnwagen nach Unfall auf der A4

Ein Unfall auf der A4 Ostautobahn bei Gols hat am Mittwoch, den 10. Juni, einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Wohnwagenanhänger wurde dabei völlig zerstört.

Wie die Feuerwehr berichtet, kam es am Mittwoch, den 10. Juni auf der A4 Ostautobahn in Richtung Ungarn – kurz nach der Auffahrt Weiden/Gols – zu einem schweren Unfall. Ein silberner Kleinwagen prallte aus noch ungeklärter Ursache gegen ein Wohnwagengespann. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Zugfahrzeug am Heck beschädigt, während der Kleinwagen und der Wohnwagen von der Straße abkamen und im Graben landeten. Das Auto wurde schwer beschädigt, der Wohnanhänger komplett zerstört.

Rettung versorgte Verletzte

Mehrere Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr Gols wurden die teils diese bereits vom Rettungsdienst versorgt. Die Einsatzkräfte sicherten umgehend die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Fahrzeugbatterien ab. Da keines der Unfallfahrzeuge mehr fahrbereit war, wurde die Feuerwehr Neusiedl am See nachalarmiert. Diese rückte mit einem schweren Wechselladerfahrzeug inklusive Kran an, um die Wracks zu bergen und abzutransportieren.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen Richtung Ungarn

Die Bergungsarbeiten führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Ungarn. Auch der Anreiseverkehr zum Nova Rock Festival verschärfte die Behinderungen zusätzlich. Insgesamt standen 20 Feuerwehrmitglieder mit fünf Fahrzeugen im Einsatz, die Arbeiten dauerten rund zwei Stunden.