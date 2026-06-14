Gewitterzelle trifft Nova Rock-Festival

Kräftige Regenschauer und Gewitter sind am Samstag über den Osten Österreichs gezogen. Das traf nicht nur die Besucher der Vienna Pride Parade, sondern auch diejenigen am Nova Rock Festival in Nickelsdorf (Burgenland).

Berichte über Verletzte gibt es zum Glück nicht.

Berichte über Verletzte gibt es zum Glück nicht.

Am gestrigen Samstag Nachmittag zog ein heftiges Unwetter über das Nova Rock Festival im burgenländischen Nickelsdorf. Eine extrem starke Gewitterzelle entwickelte sich dabei phasenweise sogar zu einer gefährlichen Superzelle.

Einige Zelte weggeweht

Die Gewitterzelle fegte mit Starkregen, etlichen Blitzen und stürmischen Böen über das Gelände. Obwohl der Sturm einige Zelte weggeweht hat, gab es glücklicherweise keine Verletzten: Die Besucher wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Keine Berichte über Verletzte

Die gute Nachricht vorweg: Bisher wurden keine Verletzten gemeldet. Allerdings hinterließen die gewaltigen Regenmengen ein ziemliches Chaos auf dem Gelände. Viele Wege und Zeltplätze versanken im Schlamm und wurden zu einer echten Rutschpartie.