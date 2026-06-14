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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man zelte und regen.
Berichte über Verletzte gibt es zum Glück nicht.
Nickelsdorf
14/06/2026
Starkregen

Gewitterzelle trifft Nova Rock-Festival

Kräftige Regenschauer und Gewitter sind am Samstag über den Osten Österreichs gezogen. Das traf nicht nur die Besucher der Vienna Pride Parade, sondern auch diejenigen am Nova Rock Festival in Nickelsdorf (Burgenland).

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Am gestrigen Samstag Nachmittag zog ein heftiges Unwetter über das Nova Rock Festival im burgenländischen Nickelsdorf. Eine extrem starke Gewitterzelle entwickelte sich dabei phasenweise sogar zu einer gefährlichen Superzelle.

Einige Zelte weggeweht

Die Gewitterzelle fegte mit Starkregen, etlichen Blitzen und stürmischen Böen über das Gelände. Obwohl der Sturm einige Zelte weggeweht hat, gab es glücklicherweise keine Verletzten: Die Besucher wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Keine Berichte über Verletzte

Die gute Nachricht vorweg: Bisher wurden keine Verletzten gemeldet. Allerdings hinterließen die gewaltigen Regenmengen ein ziemliches Chaos auf dem Gelände. Viele Wege und Zeltplätze versanken im Schlamm und wurden zu einer echten Rutschpartie.

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