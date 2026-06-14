Nova Rock: Polizei rettet verirrten Babyhasen vom Festival-Gelände

Zu einem tierischen Einsatz kam es beim Nova Rock Festival. Ein Babyhase konnte es sich wohl nicht entgehen lassen und wollte auch einen Sprung vorbeischauen. Doch ein Tickets hatte es wohl nicht...

Spaß beiseite – die Polizei Burgenland rettete einen kleinen verwirrten Feldhasen am Gelände des Nova Rock Festivals. „Auf dem Kerngelände des Nova Rock Festivals entdeckten Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftseinheit Burgenland einen verirrten Babyhasen“, heißt es in einem Posting. „Der kleine Feldhase wurde behutsam gesichert und anschließend an die Tieraufnahmestelle Nickelsdorf übergeben. Dort wird er nun bestens versorgt“. Ein User zeigt sich unter den Kommentaren humorvoll: „Das kommt davon, wenn man ohne Ticket aufs Gelände will. Dann bringt einen die Polizei raus“, schreibt er.