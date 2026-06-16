Polizei-Bilanz: Das war der häufigste Anzeigegrund am Nova Rock

Vier Tage lang feierten rund 50.000 Besucher*innen täglich beim Nova Rock Festival in Nickelsdorf. Aus Sicht der Polizei verlief Österreichs größtes Rockfestival heuer weitgehend friedlich und ohne größere Zwischenfälle.

Während des Festivals standen täglich bis zu 240 Polizist*innen sowie Sicherheitskräfte im Einsatz. Auch das Verkehrskonzept für An- und Abreise habe sich bewährt und für einen weitgehend reibungslosen Ablauf gesorgt.

Aus dem Verkehr gezogen

Die meisten Anzeigen auf dem Festivalgelände betrafen Diebstähle. Insgesamt wurden 152 Fälle registriert. Hinzu kamen 21 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz. Ein Schwerpunkt lag zudem auf Verkehrskontrollen rund um das Festivalgelände. Bei 1.835 Alkoholtests wurden 67 Fahrzeuglenkerinnen und -lenker aus dem Verkehr gezogen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs waren. Darunter befanden sich 22 alkoholisierte Lenker*innen sowie 45 Personen, die laut Polizei durch Suchtmittel beeinträchtigt waren.

Polizei zeigt sich zufrieden

Trotz dieser Verstöße fällt die Bilanz der Exekutive insgesamt positiv aus. Die verstärkte Polizeipräsenz habe wesentlich zur Sicherheit auf dem Festivalgelände und im Straßenverkehr beigetragen.