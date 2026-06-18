Nova Rock: „Super-Recognizer“ überführen Handy-Dieb mit 40 Geräten

Ermittlungserfolg beim Nova Rock Festival in Nickelsdorf: Ein 21-jähriger Handy-Dieb wurde festgenommen. Bei der Überführung halfen erstmals die „Super-Recognizer“ der Polizei.

Beim diesjährigen Nova Rock Festival in Nickelsdorf (Burgenland) gelang der Polizei ein Ermittlungserfolg. Ein 21-jähriger Mann aus Rumänien wurde festgenommen, nachdem er 40 Handys gestohlen hatte. Er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert, der Großteil der Beute konnte bereits an die Besitzer zurückgegeben werden.

„Super-Recognizer“ zum ersten Mal im Einsatz

Zum ersten Mal kamen bei der Großveranstaltung sogenannte „Super-Recognizer“ zum Einsatz. Dabei handelt es sich um Polizisten, die über eine außergewöhnliche, angeborene Fähigkeit zur Gesichtserkennung verfügen. Sie können Gesichter selbst dann zuverlässig wiedererkennen, wenn sie diese nur flüchtig gesehen haben, sich das Aussehen der Person verändert hat oder Jahre vergangen sind.

Pilotprojekt des Bundeskriminalamtes

Die Einsatzbereiche dieser Spezialisten sind vielfältig. Neben der Analyse von Bild- und Videomaterial können sie gesuchte Personen oder Gefährder direkt in großen Menschenansammlungen, wie etwa bei Sportevents, Demonstrationen oder in Öffis, identifizieren. Das dazugehörige Pilotprojekt des Bundeskriminalamtes startete im September 2024 und befand sich von Oktober 2025 bis Februar 2026 im Probebetrieb.