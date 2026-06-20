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Foto auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC Hubschrauber
Vom Hubschrauber wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus geflogen.
Kalkgruben
20/06/2026
Hubschraubereinsatz

Von Traktor überrollt: Schwerverletzter in Schockraum geflogen

Ein schwerer Unfall in der burgenländischen Landwirtschaft hat sich Samstagvormittag, 20. Juni 2026, ereignet. Ein Mann soll dabei von einem Traktor überrollt worden sein.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)
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Der Unfall hat sich in Kalkgruben (Gemeinde Weppersdorf) im Bezirk Oberpullendorf ereignet. Wie der „ORF“ berichtet, wurde der Mann von einem Traktor überrollt und dabei schwer verletzt. Er musste vom Rettungshubschrauber in den Schockraum des Eisenstädter Krankenhauses geflogen werden. Im Einsatz standen neben dem Hubschrauber auch Rettung, Feuerwehr und Polizei. Noch ist völlig unklar, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

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