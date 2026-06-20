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Von Traktor überrollt: Schwerverletzter in Schockraum geflogen
Ein schwerer Unfall in der burgenländischen Landwirtschaft hat sich Samstagvormittag, 20. Juni 2026, ereignet. Ein Mann soll dabei von einem Traktor überrollt worden sein.
Der Unfall hat sich in Kalkgruben (Gemeinde Weppersdorf) im Bezirk Oberpullendorf ereignet. Wie der „ORF“ berichtet, wurde der Mann von einem Traktor überrollt und dabei schwer verletzt. Er musste vom Rettungshubschrauber in den Schockraum des Eisenstädter Krankenhauses geflogen werden. Im Einsatz standen neben dem Hubschrauber auch Rettung, Feuerwehr und Polizei. Noch ist völlig unklar, wie es zu dem Unfall gekommen ist.
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