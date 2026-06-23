Öffentliche Toilette wird für Kind zur Falle

Mitten während des Fußball-WM-Spiels Österreich gegen Argentinien erreichte die Feuerwehr Oberwart ein außergewöhnlicher Notruf. Ein Kind war in einer öffentlichen Toilette eingeschlossen.

Wie so viele Österreicherinnen und Österreicher verfolgten viele Mitglieder der Feuerwehr Oberwart (Burgenland) am Montagabend (22. Juni) gebannt das WM-Spiel Österreich–Argentinien, als sie plötzlich gegen 19 Uhr ein ungewöhnlicher Notruf erreichte.

Kind in WC-Anlage eingeschlossen

Doch was war passiert? „Ein Kind war aufgrund eines technischen Defekts in einer öffentlichen WC-Anlage eingeschlossen“, schildern die Florianis in den sozialen Medien. Der Türsensor schien nicht mehr zu funktionieren und das Kind konnte die Toilette nicht mehr verlassen. Sofort rückten die Florianis aus, um das Kind aus seiner misslichen Lage zu befreien. Vor Ort handelten sie rasch: „Durch einen Reset der Anlage durch den Einsatzleiter, der zugleich Mitarbeiter des Wirtschaftshofes ist, konnte die Tür innerhalb weniger Minuten wieder geöffnet werden“, berichtet die Stadtfeuerwehr Oberwart. Das Kind konnte wohlbehalten seinen erleichterten Eltern übergeben werden.