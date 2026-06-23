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/ ©Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungshubschrauber und einen Feuerwehrmann.
Im Burgenland kam es am Dienstag zu einem Unfall mit schlimmstmöglichem Ausgang.
Unterschützen
23/06/2026
Tragisch

Tödlicher Unfall: Holzstämme begraben Lenker unter sich

Nahe dem burgenländischen Unterschützen kam es am Dienstag zu einem tragischen Unglück. Der Fahrer eines Holztransporters wurde unter Holzstämmen eingeklemmt. Er überlebte den Unfall nicht.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)
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Auf der L235 bei Unterschützen ereignete sich am Dienstag, 23. Juni, ein tödlicher Verkehrsunfall. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart schildert, war dort ein Holztransporter zwischen Unterschützen und Pinkafeld unterwegs, als es passierte: „Teile der Ladung haben sich gelöst und die Fahrerkabine schwer beschädigt. Der Lenker ist unter den Holzstämmen eingeklemmt worden“, so die Florianis. Sofort rückten die Feuerwehren Unterschützen, Oberschützen und Pinkafeld gemeinsam mit Rettungsdienst, Notarzthubschrauber C16 und Polizei aus und starteten eine aufwendige Rettungs- und Bergungsaktion. Doch leider vergeblich: „Trotz des raschen Einsatzes war für den Mann keine Hilfe mehr möglich“, so das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, die L235 war währenddessen gesperrt.

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