Polizei kündigt an diesem Tag Kontrollen im gesamten Burgenland an

Das passiert auch nicht aller Tage: Die Polizei im Burgenland hat nun Polizeikontrollen an einem speziellen Tag angekündigt. Damit möchte man die Verkehrssicherheit heben.

Gerade rund um die Urlaubszeit und die (Sommer-)Ferien ist immer besonders viel auf Österreichs Straßen los. Am kommenden Wochenende rechnen Experten auch mit der ersten größeren Reisewelle des Sommers. Alles dazu hier auf 5min.at: Sommer nimmt Fahrt auf: Erste große Reisewelle wird auf Straßen „spürbar“. Dementsprechend sind zu dieser Zeit auch Polizisten immer häufig auf den Straßen zu sehen. So auch im Burgenland, wo man nun sogar Polizeikontrollen im gesamten Bundesland ankündigt.

Burgenlandweite Schwerpunktaktion am 27. Juni

Neben einer generellen schwerpunktmäßigen Überwachung soll nämlich am kommenden Samstag, 27. Juni 2026, mit Kräften der Landesverkehrsabteilung sowie aller Bezirkspolizeikommanden und dem Stadtpolizeikommando Eisenstadt eine landesweite Schwerpunktaktion durchgeführt werden.

Worauf das Augenmerk besonders gelegt wird

Dabei legt man das Augenmerk besonders auf Alkohol- und Drogenmissbrauch von Fahrzeuglenkern und auf Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen sowie allgemeine Fahrzeug- und Lenkerkontrollen. Zudem sollen auch Rückhaltesysteme und das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung kontrolliert werden. Außerdem möchte man allgemein eine verstärkte Präsenz auf Hochleistungsstraßen und dem unterrangigen Straßennetz erreichen, so die Polizei.