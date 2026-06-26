Buntmetall von Bahnhöfen gestohlen: Zwei Männer im Burgenland festgenommen

Wie die burgenländische Polizei nun berichtet, sind den Beamten die beiden bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle auf der B16 im Gemeindegebiet von Klingenbach ins Netz gegangen. Im Rahmen der Kontrolle fand man im Innenraum des Fahrzeugs mehrere Alugleismagnete und Aludrähte. Umfangreiche Erhebungen haben daraufhin ergeben, dass die beiden Insassen – zwei Ungarn im Alter von 32 und 27 Jahren – das Buntmetall bei Diebstählen am Bahnhof Leobersdorf und Ebenfurth (Niederösterreich) erbeutet haben dürften. Die Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die beiden Festgenommenen wurden in die Justizanstalt nach Wiener Neustadt gebracht.