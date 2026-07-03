44-Jähriger droht Bürgermeister und Polizei: „Euch wird was passieren“

Wegen massiver Drohungen gegen den Bürgermeister einer Gemeinde, weitere Personen und Polizeikräfte ist am gestrigen Donnerstagabend im Bezirk Neusiedl (Niederösterreich) am See ein Mann festgenommen worden.

Im Zuge einer Veranstaltung kam es am gestrigen Donnerstag, dem 2. Juli 2026, gegen 19.00 Uhr zu der Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See und dem Bürgermeister der Gemeinde. Dabei sprach der Mann eine Drohung aus, dass er seine Baumaschine – konkret einen Teleskoplader – holen und den Besuchern des Festes sowie dem Bürgermeister was passieren werde.

Mann bedrohte auch die Polizei

Daraufhin erstattet der Bürgermeister Anzeige. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen bedrohte er auch die einschreitenden Beamten. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.