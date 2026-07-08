Polizist schenkt krankem Deutschen Hoffnung: „Bekam sofort Gänsehaut“

Alles begann mit einer WhatsApp-Nachricht und einer E-Mail. Auf diesen beiden Wegen hat der Mann aus Schattendorf (Bezirk Mattersburg, Burgenland) nämlich Bescheid bekommen, dass er als Stammzellspender in Frage kommt. „Ich bekam sofort Gänsehaut“, erinnert sich der Polizist. Dass er Menschen helfen würde, kenne er aus seinem Beruf. „Doch mit einer Stammzellspende einem Menschen oder sogar einer ganzen Familie neue Hoffnung schenken zu können, ist etwas ganz Besonderes. Mit geringem Aufwand kann man Großes bewirken“, weiß der Spender.

„Bin sehr froh, Gelegenheit bekommen zu haben, einem Menschen zu helfen“

Er habe sich vom ersten Tag weg gut vom Team von „Geben für Leben, Leukämiehilfe Österreich“, die für den Prozess verantwortlich waren, gut aufgehoben gefühlt. Und: „Auch das Personal im AKH Wien war während der Voruntersuchungen und der Stammzellspende äußerst zuvorkommend und aufmerksam.“ Diese fand übrigens am 27. April 2026 statt, wie nun bekannt wurde. Nach etwa vier Stunden war auch schon wieder alles vorbei und der Spender konnte nach Hause fahren. Für den Burgenländer waren es vier Stunden, für den Patienten aus Deutschland, dem er seine gesunden Stammzellen spendete, ein zweites Leben. Weinacht abschließend: „Ich bin sehr froh, die Gelegenheit bekommen zu haben, einem Menschen zu helfen.“

So kannst auch du ein Leben retten

Wenn auch du die Chance haben möchtest, einem Menschen Hoffnung auf ein zweites Leben zu geben, geht das ganz einfach. Für die Möglichkeit einer Stammzellspende muss man sich nämlich erst einmal typisieren lassen. Das kann man entweder vor Ort bei einer von vielen Typisierungsaktionen in ganz Österreich machen oder man kann sich das Typisierungsset nach Hause schicken lassen. All das geht schnell und einfach in wenigen Minuten. Alles dazu erfahrt ihr hier online auf der Seite von Geben für Leben.