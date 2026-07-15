Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva/Leser
Das Bild auf 5min.at zeigt einen E-Scooter-Fahrer und einen Rettungshubschrauber.
Eine 36-Jährige und ihre 15-jährige Tochter stürzten am Dienstag mit dem E-Scooter.
Stadtschlaining
15/07/2026
Sturz

Hubschraubereinsatz: Mutter und Tochter bei E-Scooter-Unfall verletzt

Ein E-Scooter-Ausflug endete für eine Mutter und ihre Tochter im Burgenland am 14. Juli im Krankenhaus.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Bei einem E-Scooter-Unfall in Stadtschlaining (Bezirk Oberwart, Burgenland) sind am Dienstagnachmittag eine 36-jährige Mutter und ihre 15-jährige Tochter verletzt worden. Doch was war passiert? Nach Angaben der Polizei waren die beiden am Nachmittag gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich ins Schlängeln geriet. Mutter und Tochter stürzten daraufhin auf die Fahrbahn.

Mutter mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus

Beide Verletzten wurden zunächst von Rettungskräften vor Ort versorgt. Die 36-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber C16 ins Krankenhaus Oberwart geflogen. Die 15-Jährige brachte der Rettungsdienst ebenfalls ins Klinikum.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at