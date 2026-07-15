Hubschraubereinsatz: Mutter und Tochter bei E-Scooter-Unfall verletzt

Ein E-Scooter-Ausflug endete für eine Mutter und ihre Tochter im Burgenland am 14. Juli im Krankenhaus.

Bei einem E-Scooter-Unfall in Stadtschlaining (Bezirk Oberwart, Burgenland) sind am Dienstagnachmittag eine 36-jährige Mutter und ihre 15-jährige Tochter verletzt worden. Doch was war passiert? Nach Angaben der Polizei waren die beiden am Nachmittag gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich ins Schlängeln geriet. Mutter und Tochter stürzten daraufhin auf die Fahrbahn.

Mutter mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus

Beide Verletzten wurden zunächst von Rettungskräften vor Ort versorgt. Die 36-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber C16 ins Krankenhaus Oberwart geflogen. Die 15-Jährige brachte der Rettungsdienst ebenfalls ins Klinikum.