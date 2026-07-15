Brutaler Überfall auf Pensionisten nach einem Jahr geklärt: Spur führte nach Tschechien

Der brutale Überfall auf einen wehrlosen Pensionisten sorgte im Vorjahr im Burgenland für Entsetzen. Jetzt klickten nach grenzüberschreitenden Ermittlungen bei drei Tatverdächtigen die Handschellen.

Mehr als ein Jahr nach dem brutalen Überfall auf einen 88-jährigen Pensionisten in Oberloisdorf (Bezirk Oberpullendorf, Burgenland) ist der Polizei ein entscheidender Ermittlungserfolg gelungen. Nach umfangreichen und grenzüberschreitenden Ermittlungen wurden drei Tatverdächtige in Tschechien festgenommen.

Pensionist im eigenen Haus überfallen

Doch was ist damals passiert? Die brutale „Home Invasion“ ereignete sich am 5. Juni 2025. Der damals 88-Jährige hatte auf seinen Getränkehändler gewartet, als mehrere Männer an seiner Haustür klingelten. Als der Pensionist öffnete, nahm der grausame Thriller seinen Lauf: Statt der erwarteten Lieferung drängten die Unbekannten den Pensionisten in sein Haus, überwältigten, fesselten und knebelten ihn. Anschließend durchsuchten die Täter das gesamte Gebäude – vom Wohn- und Schlafzimmer bis hin zu Keller und Dachboden. Die Beute fiel allerdings vergleichsweise gering aus: Nach Angaben des Opfers nahmen die Täter lediglich seine Geldbörse mit rund 150 Euro Bargeld mit.

Pensionist lag hilflos am Boden

Besonders dramatisch: Der Senior blieb nach dem Überfall rund zwei Stunden hilflos am Boden liegen, ehe der tatsächliche Getränkehändler eintraf, ihn befreite und Rettung sowie Polizei alarmierte. Der Pensionist erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Opfer: „Ich würde sie sofort erkennen“

Wenige Wochen nach der Tat schilderte der damals 88-Jährige den Überfall gegenüber dem ORF als Szene „wie im Krimi“. Besonders gut erinnerte er sich an die Täter, weil diese nicht vermummt gewesen seien. „Ich würde sie sofort erkennen“, sagte er damals.

Spur führte nach Tschechien

Wie die Polizei nun mitteilt, konnte im Zuge der grenzüberschreitenden Ermittlungen zunächst der Lenker eines verdächtigen Fahrzeugs ausgeforscht werden. Durch die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden gelang es schließlich, drei rumänische Staatsangehörige im Alter von 37, 45 und 55 Jahren als Tatverdächtige zu identifizieren. Der 55-Jährige soll das Fluchtfahrzeug gelenkt haben. Die beiden anderen Männer stehen im Verdacht, den Pensionisten im Haus überfallen zu haben. Die drei Verdächtigen wurden in Tschechien festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurden gegen alle drei Europäische Haftbefehle erlassen.