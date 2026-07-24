Nach OP: Doskozil hat neue Stimme – so klingt er

Der burgenländische Landeshauptmann (hier ein etwas älteres Foto von vor der OP von ihm) hat sich erstmals wieder öffentlich zu Wort gemeldet.

Der burgenländische Landeshauptmann (hier ein etwas älteres Foto von vor der OP von ihm) hat sich erstmals wieder öffentlich zu Wort gemeldet.

Im April hat sich der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil einer Kehlkopfoperation unterziehen lassen. Es war bei weitem nicht seine erste OP in dem Bereich, diesmal hat sich allerdings etwas gravierend an seiner Stimme verändert. Er hat nun auch erstmals wieder bei einem Medientermin gesprochen und direkt gezeigt, was seine neue Stimme so kann.

Hans-Peter Doskozils „neue Lebensqualität“

Er sei jedenfalls „sehr positiv überrascht, dass das in dieser Art und Weise funktioniert“, meint er mit einer etwas tieferen und deutlicheren Stimme. Er spricht auch davon, dass es „immer besser“ werde und ihm eine „neue Lebensqualität“ geben würde. Derzeit hat der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann eine Kanüle in der Luftröhre drin, die im September dann entfernt werden soll. „Dann können die nächsten Schritte stattfinden“, so Doskozil. Ein Video davon, wo er spricht, hat er auch auf Facebook hochgeladen. Ihr findet es folgend.

Doskozil: „Bin motiviert, wieder in den politischen Alltag einzusteigen“

Er merkt auch an, dass es immer besser werde, „je länger und mehr ich die Stimme beanspruche“. Für ihn sei Sprechen derzeit das beste Stimmtraining. Abschließend erklärt er dann aber noch, dass es nun für ihn auch politisch wieder weiter geht. „Ich bin motiviert, wieder in den politischen Alltag einzusteigen“, so der Landeshauptmann des Burgenlands abschließend.