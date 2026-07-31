„Ihre Tochter hat jemanden getötet“: 80-Jähriger glaubt falschem Polizist

Am 30. Juli 2026 gegen die Mittagszeit erhielt der Mann (über 80 Jahre) einen Anruf von einer unbekannten männlichen Person, welche sich am Telefon als Polizist aus Deutschland ausgab. Er erzählte dem Mann, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe und deshalb festgenommen wurde.

Ware auf Fahrrad abgeholt

Im Zuge des Telefonates wurde dem Mann mitgeteilt, dass durch die Übergabe einer Kaution in Form von diversen Wertsachen wie Schmuck, Goldmünzen etc. eine sofortige Freilassung seiner Tochter erwirkt werden könne. Wenig später holte ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad Schmuck und Golddukaten in einem unteren fünfstelligen Eurobetrag von ihm zu Hause ab. Erst danach wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Erhebungen laufen.