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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die beiden jungen Männer, nach denen jetzt gesucht wird.
Diese beiden jungen Männer werden verdächtigt, zwei Mädchen in Eisenstadt bedroht zu haben.
Eisenstadt
06/08/2026
Am 23. Juni

Zwei Mädchen bedroht? Polizei bittet jetzt um Hinweise

Die burgenländische Polizei veröffentlicht nun Fotos zweier Verdächtiger, die zwei unmündige Mädchen in Eisenstadt mit einem Messer bedroht haben sollen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich am 23. Juni 2026 gegen 16 Uhr in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt. Zwei junge Männer sollen dort zwei unmündige Mädchen mit einem Messer bedroht haben. Nun veröffentlicht die burgenländische Polizei auch Fotos von den beiden Verdächtigen, wie sie ein Geschäftslokal betreten. Gleichzeitig bittet man damit auch die Bevölkerung, allfällige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen, den Beamten zu melden. Das geht entweder telefonisch an die Polizeiinspektion Eisenstadt Ruster Straße unter 059 133 1582 100 oder per Mail an pi-b-eisenstadt-mitte@polizei.gv.at.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die beiden jungen Männer beim betreten eines Geschäftes. Nach ihnen wird jetzt gesucht.
©LPD Bgld
Die Polizei bittet um Hinweise im Zusammenhang mit einer gefährlichen Drohung, derer diese beiden jungen Männer verdächtigt werden.
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