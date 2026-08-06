Zwei Mädchen bedroht? Polizei bittet jetzt um Hinweise

Der Vorfall ereignete sich am 23. Juni 2026 gegen 16 Uhr in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt. Zwei junge Männer sollen dort zwei unmündige Mädchen mit einem Messer bedroht haben. Nun veröffentlicht die burgenländische Polizei auch Fotos von den beiden Verdächtigen, wie sie ein Geschäftslokal betreten. Gleichzeitig bittet man damit auch die Bevölkerung, allfällige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen, den Beamten zu melden. Das geht entweder telefonisch an die Polizeiinspektion Eisenstadt Ruster Straße unter 059 133 1582 100 oder per Mail an pi-b-eisenstadt-mitte@polizei.gv.at.

©LPD Bgld Die Polizei bittet um Hinweise im Zusammenhang mit einer gefährlichen Drohung, derer diese beiden jungen Männer verdächtigt werden.