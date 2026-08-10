30 Führerscheine weg: Festivals sorgen für Strafen-Regen im Burgenland

Die burgenländische Polizei hat im Verlauf des vergangenen Wochenendes rund um zwei Festivals Kontrollen durchgeführt. Und die Bilanz zeigte, dass das auch notwendig war.

Am vergangenen Wochenende haben in Bildein (Bezirk Güssing, Burgenland) das „Picture On Festival“ und in Wiesen (Bezirk Mattersburg) das „One Love Festival“ stattgefunden. Das hat die Landesverkehrsabteilung zum Anlass genommen, um Fahrzeugkontrollen durchzuführen. In Bildein waren das insgesamt 371. Drei Lenker wurden dabei unter Drogen erwischt, ein Lenker hatte mehr als 0,8, ein weiterer mehr als 0,5 Promille. Insgesamt hat man dort vier Führerscheine vorläufig abgenommen.

26 Führerscheine in Wiesen abgenommen

In Wiesen wurden 340 Personen kontrolliert, wobei 24 in einem von Drogen beeinträchtigten Zustand waren. Zwei Lenker verweigerten davon die Vorführung zum Amtsarzt, vier weitere hatten mehr als 0,8 Promille. Insgesamt wurden hier 26 Führerscheine vorläufig abgenommen. Außerdem wurden im Rahmen der Schwerpunktaktion 15 sonstige Anzeigen erstattet, sieben Organstrafverfügungen ausgestellt und ein Kennzeichen wegen Gefahr im Verzug abgenommen.