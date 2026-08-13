3 Kinder, 24.000 Euro: Familienvater holt sich, was ihm zusteht

Unter dem Motto "Hol dir, was dir zusteht" haben Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammer ab März im Burgenland beim Steuerausgleich geholfen. Ein Familienvater wird sich über die Hilfe besonders gefreut haben.

Ein dreifacher Vater aus dem Burgenland hat sich im Rahmen der Lohnsteuerberatung der Arbeiterkammer (AK) und des Gewerkschaftsbundes (ÖGB) bezüglich des Steuerausgleichs beraten lassen. Gerechnet hat er wohl mit ein paar hundert Euro, am Ende standen über 24.000 Euro zu Buche, berichtet die AK nun. Möglich gemacht hat das ein Zusammenspiel aus Familienbonus, Alleinverdienerabsetzbetrag, Mehrkindzuschlag und Pendlerpauschale – und das gleich für drei Jahre (2023, 2024 und 2025) zusammen.

„Guthaben wird demnächst gutgeschrieben“

„Das Guthaben wird demnächst auf seinem Konto gutgeschrieben“, wissen die Experten. Besonders zur hohen Rückzahlung beigetragen hat der Familienbonus, freut sich auch AK-Steuerexpertin Alica Beiglböck. Bei einem derart hohen Betrag handelt es sich freilich um die Ausnahme, dennoch würden sich fast alle, die sich beraten lassen, auch etwas zurückholen. „Es lohnt sich, das prüfen zu lassen“, so die AK, die ihren Mitgliedern mit dem Angebot helfen möchte, „keinen Cent liegen zu lassen“. Für AK-Direktor-Stellvertreter Rainer Porics und ÖGB-Landesgeschäftsführer Andreas Rotpuller ist das „gerade in Zeiten von hohen Preisen und Teuerung besonders wichtig.“ Sie wissen: „Da zählt jeder Euro.“

Automatischer Steuerausgleich findet derzeit statt

Seit Anfang Juli bekommen übrigens allgemein viele Österreicher automatisch Geld aufs Konto überwiesen. Grund dafür ist die automatische Arbeitnehmerveranlagung, die seither stattfindet und Millionen Österreichern im Schnitt hunderte Euro bringt, so das Finanzministerium gegenüber 5 Minuten: Hunderte Euro automatisch aufs Konto: Millionen bekommen jetzt Geld. Und obwohl es sich bei Summen im fünfstelligen Bereich um absolute Ausnahmen handelt, hat es dieses Jahr bereits einige solcher Fälle gegeben, wie etwa auch die Arbeiterkammer Steiermark im Gespräch mit 5 Minuten erklärte. Einer davon hier: 14.000 Euro in 20 Minuten: So hat sich Grazer viel Geld geholt.