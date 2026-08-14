Trotz sofortiger Reanimation: 20-Jähriger stirbt nach Badeunfall am Neufelder See

Tragischer Badeunfall im Burgenland: Am Neufelder See ging ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Wiener Neustadt unter. Ein Zeuge holte ihn aus mehreren Metern Tiefe - der junge Mann starb später im Krankenhaus.

Ein 20-Jähriger ging am Neufelder See unter. Ein Zeuge holte ihn aus bis zu acht Metern Tiefe - trotz sofortiger Reanimation starb der Mann später im Krankenhaus.

Ein 20-Jähriger ging am Neufelder See unter. Ein Zeuge holte ihn aus bis zu acht Metern Tiefe - trotz sofortiger Reanimation starb der Mann später im Krankenhaus.

Am Donnerstag, dem 13. August, gegen 18 Uhr kam es im Seebad Neufelder See in Neufeld an der Leitha zu einem tödlichen Badeunfall. Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt ging im Wasser unter. Warum es dazu kam, ist bisher noch unbekannt.

Zeuge reagiert

Ein Zeuge bemerkte die Situation und schwamm sofort zur Unglücksstelle. Dort tauchte er nach dem 20-Jährigen. Der Mann befand sich laut Polizei in etwa sechs bis acht Metern Tiefe. Dem Zeugen gelang es, ihn wieder an die Wasseroberfläche zu bringen. An der Oberfläche wurde der 20-Jährige an die Wasserrettung übergeben. Sofort wurde mit der Reanimation begonnen. Die Einsatzkräfte versuchten, das Leben des jungen Mannes zu retten. Anschließend wurde er ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

Im Spital verstorben

Trotz der sofort eingeleiteten Reanimation konnte der 20-Jährige nicht gerettet werden. Er verstarb wenig später im Krankenhaus Eisenstadt. Zur Ursache, warum der Mann im Neufelder See unterging, liegen bislang keine weiteren Angaben vor.